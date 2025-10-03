Monthly High Low Liquidity Zones

Monthly High & Low Range Dynamique + Liquidity Zones v1.2

Auteur : KOUAME N'DA LEMISSA

Description :

Transformez votre analyse du marché avec cet indicateur puissant qui combine :

  1. Niveaux Mensuels Clés : High, Low, Open et Close pour identifier les zones de support et résistance les plus importantes.

  2. High/Low Range Dynamique : Suivi automatique des variations extrêmes pour détecter les mouvements de prix significatifs.

  3. Zones de Liquidité : Rectangles visuels indiquant les zones où les liquidités sont concentrées (Buy/Sell). L’épaisseur et la couleur des zones sont entièrement personnalisables pour une visibilité maximale sur votre graphique.

  4. Adapté à tous les symboles et brokers : Fonctionne parfaitement sur Forex, Actions, Indices et Cryptomonnaies.

Fonctionnalités clés :

  • Détection automatique des High/Low/Open/Close mensuels.

  • Affichage des High/Low Range Dynamiques pour suivre les mouvements extrêmes.

  • Zones de liquidité visuelles, avec taille de contour et couleurs personnalisables.

  • Compatible avec tous les timeframes.

  • Paramètres entièrement configurables pour adapter l’indicateur à votre style de trading.

Paramètres de l’indicateur :

  • Ref_Timeframe : Timeframe de référence pour calculer les niveaux (par défaut : Mensuel).

  • Ref_Shift : Bougie de référence (0 = dernière bougie complète).

  • LiquidityBuyColor / LiquiditySellColor : Couleurs des zones de liquidité Buy/Sell.

  • LiquidityZoneWidth : Épaisseur du contour des rectangles de liquidité.

  • Affichage des High/Low/Open/Close et des ranges dynamiques sur le graphique.

Avantages pour le trader :

  • Visualisation instantanée des zones de support, résistance et liquidité.

  • Suivi dynamique des mouvements extrêmes pour des entrées et sorties plus précises.

  • Interface claire et personnalisable, adaptée aux traders débutants et professionnels.

  • Permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, réduisant les erreurs d’analyse.

Conseils d’utilisation :

  1. Placez l’indicateur sur votre graphique préféré (Forex, Indices, Crypto).

  2. Ajustez les paramètres de couleur et de largeur pour une meilleure visibilité.

  3. Combinez avec vos stratégies de price action ou vos indicateurs favoris pour confirmer les entrées.

  4. Utilisez les zones de liquidité pour identifier les points potentiels de retournement ou de continuation.

Avis :

“Cet indicateur a transformé ma manière d’analyser les niveaux clés sur le marché. Les zones de liquidité sont clairement visibles et m’aident à prendre des décisions plus rapides.” – Trader Pro


