Monthly High Low Liquidity Zones
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.2
- Activations: 5
Auteur : KOUAME N'DA LEMISSA
Description :
Transformez votre analyse du marché avec cet indicateur puissant qui combine :
-
Niveaux Mensuels Clés : High, Low, Open et Close pour identifier les zones de support et résistance les plus importantes.
-
High/Low Range Dynamique : Suivi automatique des variations extrêmes pour détecter les mouvements de prix significatifs.
-
Zones de Liquidité : Rectangles visuels indiquant les zones où les liquidités sont concentrées (Buy/Sell). L’épaisseur et la couleur des zones sont entièrement personnalisables pour une visibilité maximale sur votre graphique.
-
Adapté à tous les symboles et brokers : Fonctionne parfaitement sur Forex, Actions, Indices et Cryptomonnaies.
Fonctionnalités clés :
-
Détection automatique des High/Low/Open/Close mensuels.
-
Affichage des High/Low Range Dynamiques pour suivre les mouvements extrêmes.
-
Zones de liquidité visuelles, avec taille de contour et couleurs personnalisables.
-
Compatible avec tous les timeframes.
-
Paramètres entièrement configurables pour adapter l’indicateur à votre style de trading.
Paramètres de l’indicateur :
-
Ref_Timeframe : Timeframe de référence pour calculer les niveaux (par défaut : Mensuel).
-
Ref_Shift : Bougie de référence (0 = dernière bougie complète).
-
LiquidityBuyColor / LiquiditySellColor : Couleurs des zones de liquidité Buy/Sell.
-
LiquidityZoneWidth : Épaisseur du contour des rectangles de liquidité.
-
Affichage des High/Low/Open/Close et des ranges dynamiques sur le graphique.
Avantages pour le trader :
-
Visualisation instantanée des zones de support, résistance et liquidité.
-
Suivi dynamique des mouvements extrêmes pour des entrées et sorties plus précises.
-
Interface claire et personnalisable, adaptée aux traders débutants et professionnels.
-
Permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, réduisant les erreurs d’analyse.
Conseils d’utilisation :
-
Placez l’indicateur sur votre graphique préféré (Forex, Indices, Crypto).
-
Ajustez les paramètres de couleur et de largeur pour une meilleure visibilité.
-
Combinez avec vos stratégies de price action ou vos indicateurs favoris pour confirmer les entrées.
-
Utilisez les zones de liquidité pour identifier les points potentiels de retournement ou de continuation.
Avis :
“Cet indicateur a transformé ma manière d’analyser les niveaux clés sur le marché. Les zones de liquidité sont clairement visibles et m’aident à prendre des décisions plus rapides.” – Trader Pro