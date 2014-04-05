Weekly Levels Pro

📘 Italiano (Italien) – Weekly Levels Pro

Weekly Levels Pro – Livelli Settimanali Chiave è un indicatore semplice ma potente per MetaTrader 5, progettato per mostrare automaticamente i quattro livelli di trading più importanti di ogni settimana:

  • Massimo settimanale (Weekly High) → livello naturale di resistenza

  • Minimo settimanale (Weekly Low) → livello naturale di supporto

  • Apertura settimanale (Weekly Open) → punto di riferimento del trend

  • Chiusura settimanale (Weekly Close) → indicatore di forza rialzista o ribassista

🔹 Caratteristiche principali:

✔ Aggiornamento automatico all’inizio di ogni nuova settimana
✔ Visualizzazione chiara e leggibile direttamente sul grafico
✔ Identificazione rapida di supporti e resistenze chiave
✔ Compatibile con Forex, indici, materie prime e criptovalute
✔ Parametri ottimizzati – nessuna configurazione complessa


Prodotti consigliati
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicatori
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicatori
Prezzo di benvenuto: 35 $ Il modello   Testa e Spalle   è ideale per i trader che cercano un riconoscimento affidabile dei modelli, includendo formazioni rialziste e ribassiste di Testa e Spalle, con livelli di Fibonacci integrati, rilevamento della rottura del neckline e tecniche di previsione anticipata. Uno strumento MT5 potente per chi apprezza l'analisi tecnica e la precisione nell'identificare strutture grafiche e inversioni di tendenza. Metodi di Rilevamento Doppio Metodo 1 - Rilevamento
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
ICT Killzones and Macros
Barend Paul Stander
Indicatori
ICT Kill zone and Macros Indicator mark and display the following zone times on the chart: Kill zones   Kill zone Forex Asian London Open New York Open London Close Central Bank Dealing range Kill zone Indices Asian London Open New York AM New York Lunch New York PM Power Hour Macros London 1 London 2 New York Am 1 New York AM 2 New York Lunch New York PM 1 New York PM 2 Silver bullet London Open New York AM New York PM Sessions Asian London New York Chart The display of  Kill zone , Macro ,
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicatori
Traccia automaticamente i livelli di Fibonacci, basati sui prezzi Massimo e Minimo del timeframe specificato Più barre   possono essere unite: ad esempio, puoi ottenere un Fibonacci basato sui Massimi e Minimi di 10 giorni Il mio   #1   Strumento : 66+ funzionalità, incluso questo indicatore  |   Contattami  per qualsiasi domanda  |    Versione MT4 Aiuta a identificare potenziali livelli di inversione; I pattern formati ai livelli di Fibonacci tendono a essere più forti; Riduce   notevolmente  
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indicatori
Eabotpro Signals v3.0 A professional MetaTrader 5 indicator designed to deliver high-precision trading signals with real-time notifications, trade management tools, and a clean interface. "Recommended Base time frame is 4H Fibo From input . and trade time frame 1 mint , and 5 mint " Key Features: High-Accuracy Signals : Optimized for precision and consistency across different market conditions. Smart Trade Panel : Displays entry price, targets, stop levels, performance stats, and profit trackin
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicatori
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Auto Trend Lines Indicator MT5
Muhammad Talha
Indicatori
Unlock the full potential of your Pro Thunder V9 indicator with our revolutionary new plugin - Auto Trend Lines! Are you looking for a competitive edge in today's dynamic market? Look no further. With Auto Trend Lines, you can harness the power of precise market trend analysis to make informed trading decisions. This innovative plugin seamlessly integrates with your Pro Thunder V9 indicator, providing you with real-time trend data and pinpointing exact entry and exit points for your trades. Key
FREE
FiboPlus MT5
Sergey Malysh
Indicatori
The indicator automatically plots and tracks buy and sell Fibo levels at any symbol and timeframe. FiboPlus displays: Fibo levels of the probable upward or downward price movements. entry points are shown using "up arrow", "down arrow" icons. The data is doubled on SELL and BUY buttons. rectangle area limited by levels 0-100. Trading is performed from one level to another (no trend). Features price movement forecast, market entry points, stop loss and take profit for orders. ready-made trading
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicatori
MSnR Lines è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee. Caratteristiche: Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level. Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non freschi.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicatori
Sviluppo della versione precedente dell'indicatore ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicatore ZigZag standard modificato con l'aggiunta di informazioni sulla lunghezza d'onda in punti, livelli e diverse logiche di allarme Miglioramenti generali: Adattamento del codice per MetaTrader 5 Lavoro ottimizzato con gli oggetti grafici Novità: Livelli orizzontali agli estremi Scelta del tipo di livelli: orizzontale/raggi/segmenti Filtro per livelli liquidi (non penetrati dal prezzo) Buffer per le
FREE
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indicatori
Unlock powerful breakout opportunities The 123 Pattern is one of the most popular, powerful and flexible chart patterns. The pattern is made up of three price points: a bottom, a peak or valley, and a Fibonacci retracement between 38.2% and 71.8%. A pattern is considered valid when the price breaks beyond the last peak or valley, moment at which the indicator plots an arrow, rises an alert, and the trade can be placed. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ]
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.43 (7)
Indicatori
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator for MT5 The Anti Crab Harmonic Pattern Indicator on MetaTrader 5 uses specific Fibonacci ratios—such as 0.618, 1.27, and 2.27—to accurately pinpoint potential price reversal zones. It visually displays bullish patterns in red and bearish patterns in blue. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT4 | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:  Refined Order Block Indicator for MT 5
FREE
Automatic Fibonacci with alerts MT5
Tonny Obare
Indicatori
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
Two way Fibonacci indicator
Ge Senlin
Indicatori
Two-way Fibonacci indicator. The function is to facilitate traders to find their retracement and entry and exit points. The principle of the workpiece of this indicator: First, draw a V shape for the high and low points formed by the fractal indicator, and then draw a golden section proportional line for the V line, which can be applied to any period and currency pair.
Price Ray
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (7)
Utilità
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicatori
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicatori
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Indicatori
Una combinazione di due oscillatori. Il primo mostra i punti di ingresso, il secondo mostra l'andamento attuale. L'indicatore può visualizzare i segnali dell'oscillatore tramite frecce in due modalità, tutti i segnali dell'oscillatore veloce o segnali solo nella direzione della tendenza attuale. Ha un pannello multi-intervallo temporale e tre tipi di notifiche di segnali. Benefici: Adatto per il trading giornaliero e scalping Filtraggio delle tendenze Configurazione semplice e sensibile Pannell
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicatori
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Banker Scandal SM EQ HL
Domantas Juodenis
Indicatori
Here's a professional market description for your Smart Money EQ H/L Scanner indicator: Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 - Professional Trading Indicator  PRODUCT OVERVIEW The Smart Money EQ H/L Scanner is an advanced MT5 indicator designed to identify and visualize institutional manipulation patterns through Equal Highs and Equal Lows detection. This professional trading tool helps traders spot where smart money (banks, hedge funds, institutions) are accumulating or distributing positions befor
Altri dall’autore
Canal H Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano – Canal H Pro Nome: Canal H Pro – Supporto, Resistenza e Breakout Descrizione breve: Indicatore premium con tre linee dinamiche (alta, bassa, media) e frecce automatiche BUY/SELL sui breakout. Ideale per strategie Breakout, Range e trend following. Descrizione completa: Rossa (Alta) → resistenza dinamica Blu (Bassa) → supporto dinamico Gialla (Media) → equilibrio e filtro di trend Segnali automatici BUY/SELL sul grafico Periodo e colori personalizzabili Compatibile con tutte le stra
NuageTrend Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Nuage Trend Pro – Monitoraggio delle Tendenze & Segnali Kijun Nuage Trend Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 , progettato per identificare rapidamente le tendenze di mercato forti e individuare i punti di ingresso ottimali tramite i crossover della Kijun. Trasforma i tuoi grafici in mappe visive chiare , per operare con precisione e fiducia . Funzionalità principali Rilevamento automatico dei crossover Kijun : evidenzia immediatamente i momenti chiave in cui il prezzo attraversa
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Pin Bar Pro v1.0 – Indicatore MQL5 Descrizione: Pin Bar Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente i Pin Bars , pattern di candele fondamentali per anticipare i cambi di trend. Freccia blu → segnale di acquisto Freccia rossa → segnale di vendita Funzionalità: Rilevamento automatico Pin Bars Frecce personalizzabili ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code ) Offset verticale regolabile ( Arrow_Offset_Pts ) Funziona su tutti i simboli e timeframe Parametri: Parametro De
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ITALIANO – Monthly Levels Pro v1.0 L’indicatore definitivo dei livelli mensili di mercato Controlla le zone chiave del mercato a colpo d’occhio. Monthly Levels Pro ti permette di analizzare le tendenze a lungo termine e individuare rapidamente supporti e resistenze mostrando automaticamente High, Low, Open e Close della candela mensile. Vantaggi: Analisi immediata Trading più intelligente Chiarezza visiva Flessibile Semplice ed efficace Compatibilità: MT5, tutti i timeframe
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ndicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro Descrizione L’indicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro combina i livelli chiave mensili (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura) con il rilevamento automatico dei pattern di inversione Price Action (Pin Bars) . Progettato per trader tecnici e istituzionali, aiuta a prevedere le zone di reazione del mercato e genera segnali chiari sul grafico. Caratteristiche principali Livelli mensili automatici : Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura. Rilevamento Pin
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italian) Versione: 1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5) Tipo: Indicatore tecnico / Livelli di prezzo annuali Descrizione: Yearly Levels Pro v1.0, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore potente per identificare rapidamente i livelli chiave annuali. Calcola automaticamente i prezzi Open, High, Low e Close e li visualizza sul grafico con linee orizzontali colorate. Funzionalità principali: High (Rosso), Low (Blu), Open (Verde), Close (Arancio
Quarterly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italian Version (Italiano) Quarterly Levels Pro v1.0 – Avviso Commerciale Nome Prodotto: Quarterly Levels Pro v1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Versione: 1.0 Descrizione: Quarterly Levels Pro , sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA , è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che mostra automaticamente i livelli High, Low, Open e Close di un periodo trimestrale. Consente ai trader di visualizzare chiaramente le zone chiave di supporto e resistenza sul grafico, facilitando le decisioni d
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) Descrizione Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 disegna automaticamente sul grafico i livelli chiave Giornalieri, Mensili, Trimestrali e Annuali (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura). Perfetto per individuare supporti, resistenze e zone di breakout. Caratteristiche Visualizzazione automatica di Daily / Monthly / Quarterly / Yearly Colori distinti per High, Low, Open, Close Parametro Shift per analizzare periodi passati Funziona su tutti i mercati: Forex, Indici, Materie prime, Azi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione