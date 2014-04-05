Weekly Levels Pro
- N'da Lemissa Kouame
📘 Italiano (Italien) – Weekly Levels Pro
Weekly Levels Pro – Livelli Settimanali Chiave è un indicatore semplice ma potente per MetaTrader 5, progettato per mostrare automaticamente i quattro livelli di trading più importanti di ogni settimana:
Massimo settimanale (Weekly High) → livello naturale di resistenza
Minimo settimanale (Weekly Low) → livello naturale di supporto
Apertura settimanale (Weekly Open) → punto di riferimento del trend
Chiusura settimanale (Weekly Close) → indicatore di forza rialzista o ribassista
🔹 Caratteristiche principali:
✔ Aggiornamento automatico all’inizio di ogni nuova settimana
✔ Visualizzazione chiara e leggibile direttamente sul grafico
✔ Identificazione rapida di supporti e resistenze chiave
✔ Compatibile con Forex, indici, materie prime e criptovalute
✔ Parametri ottimizzati – nessuna configurazione complessa