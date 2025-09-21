Monthly Levels Pro

Monthly Levels Pro v1.0 – L’indicateur ultime des niveaux mensuels du marché

Maîtrisez les niveaux clés du marché en un coup d’œil

Monthly Levels Pro est l’outil indispensable pour tous les traders souhaitant analyser les tendances à long terme et repérer rapidement les zones clés de support et de résistance.
Cet indicateur affiche les niveaux High (Haut), Low (Bas), Open (Ouverture) et Close (Fermeture) d’une bougie mensuelle, révélant instantanément les zones où le prix est susceptible de réagir.

Pourquoi choisir Monthly Levels Pro ?

  • Analyse instantanée : Visualisez immédiatement les niveaux mensuels sans vérifier manuellement les bougies.

  • Tradez plus intelligemment : Repérez les zones de retournement ou de breakout en un coup d’œil.

  • Clarté visuelle : Des lignes colorées et distinctes pour comprendre rapidement la structure du marché.

  • Flexible : Utilisable sur n’importe quel timeframe tout en affichant les niveaux mensuels.

  • Simple et efficace : Aucun paramètre complexe, il suffit de l’ajouter au graphique et d’analyser.

Fonctionnalités clés

  • Trace automatiquement :

    • High (Rouge) – le plus haut du mois

    • Low (Bleu) – le plus bas du mois

    • Open (Vert) – l’ouverture du mois

    • Close (Orange) – la fermeture du mois

  • Lignes étendues sur tout le graphique pour une visibilité maximale.

  • Permet de planifier vos entrées, stops et objectifs en se basant sur les mouvements de long terme.

Paramètres simples et efficaces

Paramètre Description Valeur par défaut
Ref_Timeframe Sélectionnez la période de référence (mensuelle) PERIOD_MN1
Ref_Shift Décalage de la bougie : 0 = actuelle, 1 = précédente 0

Avantages pour tous les traders

  • Swing Traders : Identifiez des zones de support et résistance fortes pour mieux temporiser vos entrées.

  • Position Traders : Analysez les niveaux mensuels pour suivre les tendances long terme.

  • Scalpers & Day Traders : Utilisez les niveaux mensuels comme repères pour éviter les faux breakouts.

Pourquoi les utilisateurs l’adorent

  • Économie de temps grâce au traçage automatique des niveaux.

  • Graphiques propres et lisibles, sans surcharge inutile.

  • Compatible avec toutes les paires de devises, indices, matières premières et crypto-monnaies.

  • Aide à prendre des décisions plus confiantes et précises.

Compatibilité

  • MetaTrader 5 (MT5)

  • Fonctionne sur tous les timeframes tout en affichant les niveaux mensuels



