Yearly Levels Pro

Yearly Levels Pro v1.0 – Indicateur annuel de support et résistance

Version : 1.0

Développeur : KOUAME N'DA LEMISSA

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

Type : Indicateur technique / Zones de prix annuelles

Description générale

Yearly Levels Pro v1.0, développé par KOUAME N'DA LEMISSA, est un indicateur puissant qui permet aux traders d’identifier rapidement les niveaux clés annuels du marché. Il calcule automatiquement les prix Open, High, Low et Close d’une année spécifique et les affiche directement sur le graphique sous forme de lignes horizontales colorées.

Ces niveaux sont essentiels pour la planification des trades, la détection des zones de support/résistance et l’analyse des tendances à long terme. L’indicateur est idéal pour le trading sur devises, indices, matières premières et actions.

Fonctionnalités principales

  • Affichage des niveaux annuels :

    • High : Ligne rouge – plus haut de l’année

    • Low : Ligne bleue – plus bas de l’année

    • Open : Ligne verte – prix d’ouverture de l’année

    • Close : Ligne orange – prix de clôture de l’année

  • Sélection flexible de l’année :

    • Paramètre Year_Shift pour choisir l’année actuelle ( 0 ), précédente ( 1 ) ou d’autres années passées.

  • Compatible tous instruments et timeframes sur MT5

  • Calcul automatique et mise à jour en temps réel

Paramètres configurables

Paramètre Description
Year_Shift Décaler le calcul d’une année : 0 = année actuelle, 1 = année précédente, etc.

Points forts

  • Développé par KOUAME N'DA LEMISSA, expert en indicateurs MT5

  • Simple et intuitif : affichage direct sur le graphique sans calcul manuel

  • Outil puissant pour détecter les supports et résistances annuels

  • Aide à prendre des décisions stratégiques pour le trading long terme

  • Compatible avec tous les symboles et périodes

Conseils d’utilisation

  • Utilisez les lignes High et Low pour identifier les zones de résistance et support annuelles.

  • Comparez le prix actuel avec les niveaux Open/Close pour détecter les tendances ou les retournements.

  • Combinez cet indicateur avec des patterns de bougies ou d’autres indicateurs pour confirmer vos entrées et sorties.


Produits recommandés
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicateurs
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicateurs
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicateurs
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicateurs
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicateurs
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicateurs
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicateurs
Avant d'installer l'indicateur HeatMap assurez vous d'utiliser un broker qui vous donne accès au Depth of market (DOM) !! Cet indicateur crée sur votre graphiques une heatmap vous permettant de voir les ordres limites d'achat ou de vente facilement et en temps réel. Vous avez la possibilité de changer de réglage et les couleurs de la HeatMap afin de s'adapter à  tous les marchés et à tous les graphiques. Voici un exemple de réglage que vous pouvez utiliser  avec le SPX500 sur le broker AMPGloba
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicateurs
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Notice Commerciale – MQL5 Market Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 Développeur : KOUAME N’DA LEMISSA Description Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 est un indicateur puissant qui trace automatiquement les niveaux clés Daily, Monthly, Quarterly et Yearly (High, Low, Open, Close) directement sur votre graphique. Ces niveaux historiques sont utilisés par les traders professionnels pour identifier : Les zones de support et résistance majeures Les points de retournement probables Les zones de breakout
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicateurs
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Trend Detector with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! Forex Trend Detector is an automated trading strategy which is developed to follow the money… or "follow the market impulse" resulting in reliable and consistent performance. I built Forex Trend Detector on a trading strategy that works!  I didn't use exotic or speculative techniques – instead i examined the
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicateurs
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicateurs
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicateurs
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Indicateurs
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only   •   Chart Overlay + Alerts   (Popup/Push/JSON) •   SMC+   (OB/FVG/BOS) +   PA   +   HTF EMA   •   M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ...   focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a   multi-layer signal indicator   with institutional-grade filtering. It does   not   open trades; instead it dr
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
L’indicateur met en évidence les zones où un intérêt est déclaré sur le marché , puis montre la zone d’accumulation des ordres . Il fonctionne comme un carnet d’ordres à grande échelle . C’est l’indicateur destiné aux grands capitaux . Ses performances sont exceptionnelles. Quel que soit l’intérêt présent sur le marché, vous le verrez clairement . (Il s’agit d’une version entièrement réécrite et automatisée – l’analyse manuelle n’est plus nécessaire.) La vitesse de transaction est un indicateur
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Introduction Cet indicateur et système de trading représentent une approche remarquable des marchés financiers. ENIGMERA utilise les cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il met en évidence la phase réelle d’accumulation et fournit orientation et objectifs — un système efficace aussi bien en tendance qu’en correction. Fonctionnement La majorité des fonctionnalités de l’indicateur se contrôle via des boutons situés à g
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
TPTSyncX
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT, le support EA et le guide complet, veuillez visiter – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Repérez la Tendance. Lisez le Motif. Chronométrez l'Entrée. 3 étapes en moins de 30 secondes ! Négociez sans effort — aucune analyse requise, votre assistant intelligent est prêt à simplifier votre flux de travail Fini la surcharge de graphiques. Négociez en toute confiance grâce à la détection intelligente de biais. Compatible avec toutes les devises, crypto-monnai
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Support Resistance Peaks Indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indicateurs
Il s'agit d'un système polyvalent qui convient à la fois aux traders manuels du Forex, soit comme système de scalper, soit comme stratégie pour entrer dans une très forte dynamique, les traders d'options binaires ou pour être utilisé par les EA universels dans le trading automatisé. Il s'agit d'un système polyvalent qui convient à la fois aux traders manuels du Forex, soit comme système de scalper, soit comme stratégie pour entrer dans une très forte dynamique, les traders d'options binaires ou
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicateurs
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Bullhouse Marketprofile
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicateurs
Bullhouse MarketProfile Description The MarketProfile indicator collects and distributes traded volume at different price levels, creating a horizontal histogram that highlights areas of institutional interest. How it helps in trading It helps traders identify strong support and resistance zones, balance areas, and points of control (POC), offering insights into where the market participants are most active. ️ How to use Set the desired range of candles or session. The indicator will
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicateurs
Nous vous présentons l'indicateur iVISTscalp5, qui est non seulement unique, mais également efficace dans les opérations de trading. Cet indicateur est basé sur des données temporelles et est le résultat de nombreuses années d'expérience et d'analyse approfondie des marchés financiers. L'indicateur iVISTscalp5 est un excellent outil pour le trading manuel. La commodité, la simplicité et la visualisation - toute la complexité est cachée à l'intérieur. Nous avons simplifié au maximum les paramètre
Reversal ALGO
Muhammad Abdullah Bhatti
Indicateurs
Reversal Algo – Indicateur Technique pour l’Analyse des Renversements de Marché Reversal Algo est un indicateur technique sophistiqué conçu pour aider les traders à identifier les points de retournement potentiels des tendances du marché. En analysant minutieusement les données historiques des prix, il détecte les sommets et creux significatifs qui peuvent signaler un changement imminent de momentum. Cet indicateur fournit des signaux visuels clairs sur vos graphiques, facilitant l’identificatio
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indicateurs
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Advance GannAngles MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Core Concept: Naveen Saroha's Advanced time and price angles are drawn from significant highs or lows at specific geometric ratios that represent the relationship between price movement and time. The Main Gann Angles and Percentage together Most Important: 1x1 Angle : One units of price for one unit of time  1x2 Angle : One unit of price for two units of time  1x3 Angle 1x4 Angle 1x5 Angle 1x6 Angle 1x7 Angle 1x8 Angle: (45) : Eight unit of price for one unit of time - considered the most i
Non Repaint Trend Bands MetaTrader 5
Ravshan Chuliev
Indicateurs
Channel Trend Bands – A Comprehensive Indicator for Market Analysis MetaTrader 4 Version Simple to Use, Effective in Application User-Friendly and Suitable for All Traders This indicator stands out due to its straightforward functionality. Whether you're a beginner exploring the market or an experienced trader refining your strategy, this tool offers valuable insights. Using a   Triangular Moving Average (TMA)   with additional   ATR-based bands , it provides structured market data to support w
Multi Timeframe BB Kinvest
Jiri Kafka
Indicateurs
Indicateur Bandes de Bollinger Multi-Timeframe Améliorez votre analyse de trading avec notre indicateur Bandes de Bollinger Multi-Timeframe pour MQL5 ! Cet outil puissant vous permet de visualiser les Bandes de Bollinger sur cinq échelles de temps différentes simultanément, le tout en utilisant le même paramètre de période . Obtenez une compréhension plus claire de la volatilité du marché et des retournements de tendance potentiels en un coup d'œil. Simplifiez votre analyse multi-timeframe et pr
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indicateurs
The indicator is designed to close positions on the market in time. For example: to take profits ahead of schedule if the price has not reached TakeProfit, and the market is turning around. The indicator analyzes the momentum, not the trend. He does not give any information about the trend. The indicator is well suited for finding divergence. The Ershov 38 Parrots indicator dynamically adjusts to the market and detects price movement impulses of medium and high amplitude. It almost does not rea
Trend Compass MT5
Paul Edunyu Carissimo
Indicateurs
Trend Compass: All-in-One Trend Tracking The Trend Compass indicator is a sophisticated yet user-friendly trading tool designed for both novice and experienced traders. By combining multiple technical analysis approaches into one comprehensive package, it eliminates the need for multiple indicators cluttering your charts. Key Features: Multiple analysis modes including VSA for effort/result evaluation Dynamic trailing stops using fractal levels Seven color visualization options for clear market
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Indicateurs
This oscillator was developed exclusively by xCalper in 2015 based on moving averages calculations to indicate and try predicting oversold and overbought levels. The fast line (white, by default) oscillates basically between values -0.5 (oversold) and +0.5 (overbought). Whenever this line crosses upward value -0.5, it means an oversold price level. When it crosses downward value +0.5, it means an overbought price level. When fast line crosses value 0.0 and returns, it is a strong pull-back indic
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicateurs
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Plus de l'auteur
Canal H Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Français – Canal H Pro Nom : Canal H Pro – Support, Résistance & Breakout Description courte : Indicateur premium affichant trois lignes dynamiques (haute, basse, médiane) . Idéal pour Breakout, Range et suivi de tendance. Description complète : Rouge (Haute) → résistance dynamique Bleue (Basse) → support dynamique Jaune (Médiane) → équilibre et filtre de tendance Période et couleurs personnalisables Compatible toutes stratégies et unités de temps Canal H Pro – repérez les zones clés et prenez
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Description – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Niveaux Clés Hebdomadaires est un indicateur simple et efficace pour MetaTrader 5, conçu pour afficher automatiquement les quatre niveaux les plus importants de chaque semaine de trading : Plus haut de la semaine (Weekly High) → zone de résistance naturelle Plus bas de la semaine (Weekly Low) → zone de support naturel Prix d’ouverture de la semaine (Weekly Open) → point de référence de tendance Prix de clôture de la semaine (Weekly Close) →
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Pin Bar Pro v1.0 – Indicateur MQL5 Description générale Pin Bar Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les Pin Bars , une formation de bougie japonaise cruciale pour anticiper les retournements du marché. Grâce à cet indicateur, les traders peuvent identifier rapidement les points d’entrée potentiels en achat ou en vente sans avoir à analyser manuellement chaque bougie. Les signaux sont affichés directement sur le graphique sous forme de flèches clair
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Monthly Levels Pro v1.0 – L’indicateur ultime des niveaux mensuels du marché Maîtrisez les niveaux clés du marché en un coup d’œil Monthly Levels Pro est l’outil indispensable pour tous les traders souhaitant analyser les tendances à long terme et repérer rapidement les zones clés de support et de résistance . Cet indicateur affiche les niveaux High (Haut), Low (Bas), Open (Ouverture) et Close (Fermeture) d’une bougie mensuelle, révélant instantanément les zones où le prix est susceptible de ré
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro Description L’indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro combine la puissance des niveaux clés mensuels (High, Low, Open, Close) avec la détection automatique des figures de retournement Price Action (Pin Bars) . Conçu pour les traders techniques et institutionnels, il permet d’anticiper les zones de réaction du marché et de générer des signaux visuels clairs directement sur le graphique. Fonctionnalités principales Niveaux mensuels automatiques :
Quarterly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Quarterly Levels Pro v1.0 – Notice Commerciale Nom du produit : Quarterly Levels Pro v1.0 Développeur : KOUAME N'DA LEMISSA Version : 1.0 Description : Quarterly Levels Pro , développé par KOUAME N'DA LEMISSA , est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui affiche automatiquement les niveaux High, Low, Open et Close d’une période trimestrielle. Il permet aux traders de visualiser clairement les zones clés de support et résistance sur le graphique, facilitant la prise de décision pour les
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Notice Commerciale – MQL5 Market Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 Développeur : KOUAME N’DA LEMISSA Description Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 est un indicateur puissant qui trace automatiquement les niveaux clés Daily, Monthly, Quarterly et Yearly (High, Low, Open, Close) directement sur votre graphique. Ces niveaux historiques sont utilisés par les traders professionnels pour identifier : Les zones de support et résistance majeures Les points de retournement probables Les zones de breakout
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis