Yearly Levels Pro
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.0
- Activations: 5
Développeur : KOUAME N'DA LEMISSA
Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)
Type : Indicateur technique / Zones de prix annuelles
Description générale
Yearly Levels Pro v1.0, développé par KOUAME N'DA LEMISSA, est un indicateur puissant qui permet aux traders d’identifier rapidement les niveaux clés annuels du marché. Il calcule automatiquement les prix Open, High, Low et Close d’une année spécifique et les affiche directement sur le graphique sous forme de lignes horizontales colorées.
Ces niveaux sont essentiels pour la planification des trades, la détection des zones de support/résistance et l’analyse des tendances à long terme. L’indicateur est idéal pour le trading sur devises, indices, matières premières et actions.
Fonctionnalités principales
Affichage des niveaux annuels :
High : Ligne rouge – plus haut de l’année
Low : Ligne bleue – plus bas de l’année
Open : Ligne verte – prix d’ouverture de l’année
Close : Ligne orange – prix de clôture de l’année
Sélection flexible de l’année :
Paramètre Year_Shift pour choisir l’année actuelle ( 0 ), précédente ( 1 ) ou d’autres années passées.
Compatible tous instruments et timeframes sur MT5
Calcul automatique et mise à jour en temps réel
Paramètres configurables
|Paramètre
|Description
|Year_Shift
|Décaler le calcul d’une année : 0 = année actuelle, 1 = année précédente, etc.
Points forts
Développé par KOUAME N'DA LEMISSA, expert en indicateurs MT5
Simple et intuitif : affichage direct sur le graphique sans calcul manuel
Outil puissant pour détecter les supports et résistances annuels
Aide à prendre des décisions stratégiques pour le trading long terme
Compatible avec tous les symboles et périodes
Conseils d’utilisation
Utilisez les lignes High et Low pour identifier les zones de résistance et support annuelles.
Comparez le prix actuel avec les niveaux Open/Close pour détecter les tendances ou les retournements.
Combinez cet indicateur avec des patterns de bougies ou d’autres indicateurs pour confirmer vos entrées et sorties.