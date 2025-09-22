Version : 1.0

Développeur : KOUAME N'DA LEMISSA

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

Type : Indicateur technique / Zones de prix annuelles

Description générale

– Indicateur annuel de support et résistance

Yearly Levels Pro v1.0, développé par KOUAME N'DA LEMISSA, est un indicateur puissant qui permet aux traders d’identifier rapidement les niveaux clés annuels du marché. Il calcule automatiquement les prix Open, High, Low et Close d’une année spécifique et les affiche directement sur le graphique sous forme de lignes horizontales colorées.

Ces niveaux sont essentiels pour la planification des trades, la détection des zones de support/résistance et l’analyse des tendances à long terme. L’indicateur est idéal pour le trading sur devises, indices, matières premières et actions.

Fonctionnalités principales

Affichage des niveaux annuels : High : Ligne rouge – plus haut de l’année Low : Ligne bleue – plus bas de l’année Open : Ligne verte – prix d’ouverture de l’année Close : Ligne orange – prix de clôture de l’année

Sélection flexible de l’année : Paramètre Year_Shift pour choisir l’année actuelle ( 0 ), précédente ( 1 ) ou d’autres années passées.

Compatible tous instruments et timeframes sur MT5

Calcul automatique et mise à jour en temps réel

Paramètres configurables

Paramètre Description Year_Shift Décaler le calcul d’une année : 0 = année actuelle, 1 = année précédente, etc.

Points forts

Développé par KOUAME N'DA LEMISSA , expert en indicateurs MT5

Simple et intuitif : affichage direct sur le graphique sans calcul manuel

Outil puissant pour détecter les supports et résistances annuels

Aide à prendre des décisions stratégiques pour le trading long terme

Compatible avec tous les symboles et périodes

Conseils d’utilisation