NuageTrend Pro
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.2
- Activations: 5
Nuage Trend Pro est un indicateur avancé pour MetaTrader 5, conçu pour détecter les tendances fortes et les points d’entrée optimaux grâce au croisement de la Kijun. Il transforme vos graphiques en cartes visuelles instantanées pour trader avec précision et confiance.
🔹 Fonctionnalités principales
-
Croisement de Kijun automatique : repère immédiatement les moments clés où le prix franchit la ligne de base.
-
Nuage de tendance dynamique : colore le graphique selon la direction du marché (vert pour haussier, rouge pour baissier).
-
Signaux clairs Buy/Sell : repérage instantané des opportunités d’achat et de vente.
-
Paramètres ajustables : période de la Kijun, couleurs du nuage, styles d’affichage.
🔹 Pourquoi choisir Nuage Trend Pro ?
-
Visualisation simple et intuitive de la tendance du marché.
-
Idéal pour tous les timeframes et tous les instruments (Forex, indices, matières premières).
-
Convient aussi bien aux traders débutants qu’aux experts cherchant à optimiser leurs entrées et sorties.
-
Facile à combiner avec d’autres indicateurs ou stratégies de trading.