Quarterly Levels Pro v1.0 – Notice Commerciale

Nom du produit :

Quarterly Levels Pro v1.0

Développeur :

KOUAME N'DA LEMISSA

Version :

1.0

Description :

Quarterly Levels Pro, développé par KOUAME N'DA LEMISSA, est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui affiche automatiquement les niveaux High, Low, Open et Close d’une période trimestrielle. Il permet aux traders de visualiser clairement les zones clés de support et résistance sur le graphique, facilitant la prise de décision pour les stratégies à moyen terme.

Fonctionnalités principales :

Affichage des High, Low, Open et Close trimestriels sur le graphique.

Couleurs personnalisées pour chaque niveau : High : Rouge Low : Bleu Open : Vert Close : Orange

Largeur des lignes ajustée pour différencier visuellement les niveaux.

Possibilité d’afficher les niveaux du trimestre actuel, précédent ou plus ancien grâce au paramètre Quarter_Shift .

Compatible avec toutes les paires de devises et instruments financiers disponibles sur MT5.

Paramètres :

Paramètre Description Valeur par défaut Quarter_Shift Décale l’affichage vers un trimestre antérieur : 0 = actuel, 1 = précédent, etc. 0

Avantages pour le trader :

Identification rapide des niveaux trimestriels critiques.

Visualisation simplifiée pour prendre des décisions de trading basées sur des niveaux de prix significatifs.

Compatible avec toutes les stratégies basées sur le support/résistance ou les zones de consolidation.

Instructions d’installation :

Copier le fichier Quarterly Levels Pro.mq5 dans le dossier :

MetaTrader 5\MQL5\Indicators Ouvrir MetaTrader 5 et recompiler l’indicateur dans l’éditeur. Attacher l’indicateur au graphique désiré depuis le panneau Navigateur → Indicateurs. Ajuster le paramètre Quarter_Shift si vous souhaitez afficher les niveaux d’un trimestre antérieur.

Support et mises à jour :

Pour toute question ou mise à jour future, contactez KOUAME N'DA LEMISSA via la plateforme MQL5 ou par email fourni lors de l’achat.

Licence :

Produit commercial pour utilisation personnelle. Redistribution interdite sans autorisation de KOUAME N'DA LEMISSA.