⚡ Description générale

Pin Bar Pro v1.0 – Indicateur MQL5

Pin Bar Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les Pin Bars, une formation de bougie japonaise cruciale pour anticiper les retournements du marché. Grâce à cet indicateur, les traders peuvent identifier rapidement les points d’entrée potentiels en achat ou en vente sans avoir à analyser manuellement chaque bougie.

Les signaux sont affichés directement sur le graphique sous forme de flèches claires et personnalisables :

Flèche bleue → Pin Bar Achat (signal haussier)

Flèche rouge → Pin Bar Vente (signal baissier)

L’indicateur fonctionne sur tous les symboles et tous les timeframes, et est conçu pour réduire le bruit et simplifier l’analyse visuelle.

✅ Fonctionnalités principales

Détection automatique des Pin Bars Analyse chaque bougie pour identifier les longues mèches et petits corps

Ignore les bougies trop petites ou insignifiantes pour éviter les faux signaux Affichage visuel clair et personnalisable Flèches Wingdings configurables ( Arrow_Up_Code et Arrow_Down_Code )

Décalage vertical ajustable pour une meilleure lisibilité ( Arrow_Offset_Pts ) Compatibilité totale MQL5 Fonctionne sur MetaTrader 5, tous les symboles et timeframes

Optimisé pour une exécution rapide et fluide sur le graphique Code propre et prêt pour la vente Version 1.0, compilable sans erreurs ni warnings

Inclut copyright et version pour MQL5 Marketplace

⚙ Paramètres personnalisables

Paramètre Description Valeur par défaut Arrow_Up_Code Code Wingdings pour flèche Achat 233 Arrow_Down_Code Code Wingdings pour flèche Vente 234 Arrow_Offset_Pts Décalage vertical des flèches (en points) 10

Ajustez ces paramètres pour que les flèches soient visibles et adaptées à votre graphique.

🎯 Comment utiliser Pin Bar Pro

Attachez l’indicateur sur votre graphique (exemple : EURUSD H1). Observez les flèches : Bleue → signal d’achat potentiel

Rouge → signal de vente potentiel Combinez avec votre stratégie ou indicateurs de support/résistance pour confirmer les entrées. Ajustez Arrow_Offset_Pts si nécessaire pour éviter que les flèches se chevauchent avec les bougies.

🔍 Avantages commerciaux

Rapide et précis : détection automatique des Pin Bars en temps réel

Visuel et intuitif : signaux clairs pour trader plus efficacement

Polyvalent : utilisable sur n’importe quel symbole et timeframe

Prêt pour MQL5 Marketplace : code propre, version et copyright inclus

⚠ Limites et recommandations

L’indicateur ne remplace pas l’analyse complète du marché

Il fonctionne mieux lorsqu’il est combiné avec des supports, résistances ou indicateurs de tendance

Les signaux fréquents dans un marché très volatil peuvent nécessiter une confirmation supplémentaire

📦 Inclus dans le package

PinBarPro.mq5 – Source code complet

PinBarPro.ex5 – Version compilée pour MT5

Notice détaillée en texte

Instructions d’installation et utilisation

📢 Informations légales