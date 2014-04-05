Pin Bar Pro v1
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.0
- Activations: 5
⚡ Description générale
Pin Bar Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les Pin Bars, une formation de bougie japonaise cruciale pour anticiper les retournements du marché. Grâce à cet indicateur, les traders peuvent identifier rapidement les points d’entrée potentiels en achat ou en vente sans avoir à analyser manuellement chaque bougie.
Les signaux sont affichés directement sur le graphique sous forme de flèches claires et personnalisables :
-
Flèche bleue → Pin Bar Achat (signal haussier)
-
Flèche rouge → Pin Bar Vente (signal baissier)
L’indicateur fonctionne sur tous les symboles et tous les timeframes, et est conçu pour réduire le bruit et simplifier l’analyse visuelle.
✅ Fonctionnalités principales
-
Détection automatique des Pin Bars
-
Analyse chaque bougie pour identifier les longues mèches et petits corps
-
Ignore les bougies trop petites ou insignifiantes pour éviter les faux signaux
-
-
Affichage visuel clair et personnalisable
-
Flèches Wingdings configurables ( Arrow_Up_Code et Arrow_Down_Code )
-
Décalage vertical ajustable pour une meilleure lisibilité ( Arrow_Offset_Pts )
-
-
Compatibilité totale MQL5
-
Fonctionne sur MetaTrader 5, tous les symboles et timeframes
-
Optimisé pour une exécution rapide et fluide sur le graphique
-
-
Code propre et prêt pour la vente
-
Version 1.0, compilable sans erreurs ni warnings
-
Inclut copyright et version pour MQL5 Marketplace
-
⚙ Paramètres personnalisables
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
|Arrow_Up_Code
|Code Wingdings pour flèche Achat
|233
|Arrow_Down_Code
|Code Wingdings pour flèche Vente
|234
|Arrow_Offset_Pts
|Décalage vertical des flèches (en points)
|10
Ajustez ces paramètres pour que les flèches soient visibles et adaptées à votre graphique.
🎯 Comment utiliser Pin Bar Pro
-
Attachez l’indicateur sur votre graphique (exemple : EURUSD H1).
-
Observez les flèches :
-
Bleue → signal d’achat potentiel
-
Rouge → signal de vente potentiel
-
-
Combinez avec votre stratégie ou indicateurs de support/résistance pour confirmer les entrées.
-
Ajustez Arrow_Offset_Pts si nécessaire pour éviter que les flèches se chevauchent avec les bougies.
🔍 Avantages commerciaux
-
Rapide et précis : détection automatique des Pin Bars en temps réel
-
Visuel et intuitif : signaux clairs pour trader plus efficacement
-
Polyvalent : utilisable sur n’importe quel symbole et timeframe
-
Prêt pour MQL5 Marketplace : code propre, version et copyright inclus
⚠ Limites et recommandations
-
L’indicateur ne remplace pas l’analyse complète du marché
-
Il fonctionne mieux lorsqu’il est combiné avec des supports, résistances ou indicateurs de tendance
-
Les signaux fréquents dans un marché très volatil peuvent nécessiter une confirmation supplémentaire
📦 Inclus dans le package
-
PinBarPro.mq5 – Source code complet
-
PinBarPro.ex5 – Version compilée pour MT5
-
Notice détaillée en texte
-
Instructions d’installation et utilisation
📢 Informations légales
-
Auteur : KOUAME N’DA LEMISSA
-
-
-
Prêt pour MQL5 Marketplace