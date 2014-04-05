Pin Bar Pro v1

Pin Bar Pro v1.0 – Indicateur MQL5

⚡ Description générale

Pin Bar Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les Pin Bars, une formation de bougie japonaise cruciale pour anticiper les retournements du marché. Grâce à cet indicateur, les traders peuvent identifier rapidement les points d’entrée potentiels en achat ou en vente sans avoir à analyser manuellement chaque bougie.

Les signaux sont affichés directement sur le graphique sous forme de flèches claires et personnalisables :

  • Flèche bleue → Pin Bar Achat (signal haussier)

  • Flèche rouge → Pin Bar Vente (signal baissier)

L’indicateur fonctionne sur tous les symboles et tous les timeframes, et est conçu pour réduire le bruit et simplifier l’analyse visuelle.

✅ Fonctionnalités principales

  1. Détection automatique des Pin Bars

    • Analyse chaque bougie pour identifier les longues mèches et petits corps

    • Ignore les bougies trop petites ou insignifiantes pour éviter les faux signaux

  2. Affichage visuel clair et personnalisable

    • Flèches Wingdings configurables ( Arrow_Up_Code et Arrow_Down_Code )

    • Décalage vertical ajustable pour une meilleure lisibilité ( Arrow_Offset_Pts )

  3. Compatibilité totale MQL5

    • Fonctionne sur MetaTrader 5, tous les symboles et timeframes

    • Optimisé pour une exécution rapide et fluide sur le graphique

  4. Code propre et prêt pour la vente

    • Version 1.0, compilable sans erreurs ni warnings

    • Inclut copyright et version pour MQL5 Marketplace

⚙ Paramètres personnalisables

Paramètre Description Valeur par défaut
Arrow_Up_Code Code Wingdings pour flèche Achat 233
Arrow_Down_Code Code Wingdings pour flèche Vente 234
Arrow_Offset_Pts Décalage vertical des flèches (en points) 10

Ajustez ces paramètres pour que les flèches soient visibles et adaptées à votre graphique.

🎯 Comment utiliser Pin Bar Pro

  1. Attachez l’indicateur sur votre graphique (exemple : EURUSD H1).

  2. Observez les flèches :

    • Bleue → signal d’achat potentiel

    • Rouge → signal de vente potentiel

  3. Combinez avec votre stratégie ou indicateurs de support/résistance pour confirmer les entrées.

  4. Ajustez Arrow_Offset_Pts si nécessaire pour éviter que les flèches se chevauchent avec les bougies.

🔍 Avantages commerciaux

  • Rapide et précis : détection automatique des Pin Bars en temps réel

  • Visuel et intuitif : signaux clairs pour trader plus efficacement

  • Polyvalent : utilisable sur n’importe quel symbole et timeframe

  • Prêt pour MQL5 Marketplace : code propre, version et copyright inclus

⚠ Limites et recommandations

  • L’indicateur ne remplace pas l’analyse complète du marché

  • Il fonctionne mieux lorsqu’il est combiné avec des supports, résistances ou indicateurs de tendance

  • Les signaux fréquents dans un marché très volatil peuvent nécessiter une confirmation supplémentaire

📦 Inclus dans le package

  • PinBarPro.mq5 – Source code complet

  • PinBarPro.ex5 – Version compilée pour MT5

  • Notice détaillée en texte

  • Instructions d’installation et utilisation

📢 Informations légales

  • Auteur : KOUAME N’DA LEMISSA

  • Version : 1.0

  • Copyright : 2025 – Tous droits réservés

  • Prêt pour MQL5 Marketplace


