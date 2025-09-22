Multi-Timeframe Levels Pro v1.0

Développeur : KOUAME N’DA LEMISSA

📖 Description

Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 est un indicateur puissant qui trace automatiquement les niveaux clés Daily, Monthly, Quarterly et Yearly (High, Low, Open, Close) directement sur votre graphique.

Ces niveaux historiques sont utilisés par les traders professionnels pour identifier :

Les zones de support et résistance majeures

Les points de retournement probables

Les zones de breakout

Les objectifs de prise de profit

Avec cet outil, vous avez une vision claire et multi-échelles du marché, ce qui vous aide à prendre des décisions plus rapides et plus précises.

✅ Points forts

Affichage automatique des niveaux : Daily, Monthly, Quarterly et Yearly.

Chaque niveau est représenté par une ligne colorée distincte (High, Low, Open, Close).

Paramètres de décalage temporel (Shift) pour analyser les périodes précédentes.

Compatible avec tous les instruments : Forex, Indices, Matières premières, Actions, Crypto .

Léger et rapide , ne ralentit pas MetaTrader 5.

Outil parfait pour les stratégies Price Action, Swing Trading et Scalping avancé.

⚙️ Paramètres (Inputs)

DailyShift → Décalage des niveaux journaliers (0 = jour actuel, 1 = jour précédent, etc.)

MonthlyShift → Décalage des niveaux mensuels (0 = mois actuel, 1 = mois précédent, etc.)

QuarterlyShift → Décalage des niveaux trimestriels (0 = trimestre actuel, 1 = précédent, etc.)

YearlyShift → Décalage des niveaux annuels (0 = année actuelle, 1 = précédente, etc.)

🎯 Utilisation conseillée