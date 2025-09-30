ETE Detector v4 Head Shoulders
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders)
Auteur : KOUAME N’DA LEMISSA
Version : 4.0
Plateforme : MetaTrader 5
Type d’indicateur : Graphique / Signaux de trading visuels
Description générale
L’ETE Detector v4.0 est un indicateur technique conçu pour identifier automatiquement les figures chartistes “Épaule-Tête-Épaule” (ETE) classiques et inversées sur les graphiques MT5. Ces motifs sont largement utilisés pour anticiper les retournements de tendance.
Grâce à cet outil, les traders peuvent :
-
Détecter les signaux de vente (ETE classique) et de buy (ETE inversé) avec précision.
-
Visualiser facilement les motifs grâce à des flèches, cercles et rectangles sur le graphique.
-
Personnaliser les paramètres selon leur stratégie de trading.
Fonctionnalités clés
-
Détection automatique des ETE et ETE inversés
-
Analyse les bougies sur une période configurable ( LookBack ) pour identifier les motifs.
-
Vérifie la symétrie des épaules avec une tolérance configurable ( Tolerance ).
-
-
Signaux visuels clairs
-
Flèches vertes pour un ETE inversé (achat).
-
Flèches rouges pour un ETE classique (vente).
-
Cercles pour repérer la tête et les épaules.
-
Rectangles pour matérialiser la zone entre la tête et la ligne de cou (neckline).
-
-
Personnalisation complète
-
Couleurs des signaux et zones ( BuyColor , SellColor , ZoneBuyColor , ZoneSellColor ).
-
Largeur des rectangles ( RectangleWidth ).
-
Distance minimale entre la tête et les épaules ( MinDistance ).
-
-
Compatibilité graphique
-
Fonctionne sur tous les symboles et périodes.
-
Mise à jour en temps réel avec les nouvelles bougies.
-
Paramètres de l’indicateur
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
|LookBack
|Nombre de bougies à analyser
|300
|MinDistance
|Distance minimale entre épaule et tête
|5
|Tolerance
|Tolérance de symétrie des épaules (%)
|0.02
|BuyColor
|Couleur flèche ETE inversé (achat)
|Vert lime
|SellColor
|Couleur flèche ETE classique (vente)
|Rouge
|ZoneBuyColor
|Couleur rectangle achat
|Vert clair
|ZoneSellColor
|Couleur rectangle vente
|Rouge clair
|RectangleWidth
|Largeur du contour des rectangles
|8
Comment l’utiliser
-
Ajouter l’indicateur sur un graphique MT5.
-
Ajuster les paramètres selon votre stratégie et timeframe.
-
Observer les flèches et rectangles qui apparaissent automatiquement pour détecter les opportunités de trading.
-
Les flèches vertes signalent un potentiel buy (ETE inversé), les flèches rouges signalent un potentiel sell (ETE classique).
-
Les rectangles représentent la zone de tête à neckline, utile pour placer des stops ou objectifs.
Avantages
-
Gain de temps grâce à la détection automatique des motifs.
-
Visibilité améliorée grâce aux marqueurs graphiques et rectangles colorés.
-
Personnalisation facile pour correspondre à toutes les stratégies.
-
Compatible avec toutes les paires et périodes sur MT5.
Exemple de stratégie
-
Acheter lorsque l’indicateur identifie un ETE inversé et que le prix casse la ligne de cou à la hausse.
-
Vendre lorsque l’indicateur identifie un ETE classique et que le prix casse la ligne de cou à la baisse.
-
Utiliser les rectangles comme zone de référence pour placer stop-loss et take-profit.