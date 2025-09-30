ETE Detector v4 Head Shoulders

ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders)

Auteur : KOUAME N’DA LEMISSA

Version : 4.0

Plateforme : MetaTrader 5

Type d’indicateur : Graphique / Signaux de trading visuels

Description générale

L’ETE Detector v4.0 est un indicateur technique conçu pour identifier automatiquement les figures chartistes “Épaule-Tête-Épaule” (ETE) classiques et inversées sur les graphiques MT5. Ces motifs sont largement utilisés pour anticiper les retournements de tendance.

Grâce à cet outil, les traders peuvent :

Détecter les signaux de vente (ETE classique) et de buy (ETE inversé) avec précision.

Visualiser facilement les motifs grâce à des flèches, cercles et rectangles sur le graphique.

Personnaliser les paramètres selon leur stratégie de trading.

Fonctionnalités clés

Détection automatique des ETE et ETE inversés Analyse les bougies sur une période configurable ( LookBack ) pour identifier les motifs.

Vérifie la symétrie des épaules avec une tolérance configurable ( Tolerance ). Signaux visuels clairs Flèches vertes pour un ETE inversé (achat) .

Flèches rouges pour un ETE classique (vente) .

Cercles pour repérer la tête et les épaules .

Rectangles pour matérialiser la zone entre la tête et la ligne de cou (neckline). Personnalisation complète Couleurs des signaux et zones ( BuyColor , SellColor , ZoneBuyColor , ZoneSellColor ).

Largeur des rectangles ( RectangleWidth ).

Distance minimale entre la tête et les épaules ( MinDistance ). Compatibilité graphique Fonctionne sur tous les symboles et périodes.

Mise à jour en temps réel avec les nouvelles bougies.

Paramètres de l’indicateur

Paramètre Description Valeur par défaut LookBack Nombre de bougies à analyser 300 MinDistance Distance minimale entre épaule et tête 5 Tolerance Tolérance de symétrie des épaules (%) 0.02 BuyColor Couleur flèche ETE inversé (achat) Vert lime SellColor Couleur flèche ETE classique (vente) Rouge ZoneBuyColor Couleur rectangle achat Vert clair ZoneSellColor Couleur rectangle vente Rouge clair RectangleWidth Largeur du contour des rectangles 8

Comment l’utiliser

Ajouter l’indicateur sur un graphique MT5. Ajuster les paramètres selon votre stratégie et timeframe. Observer les flèches et rectangles qui apparaissent automatiquement pour détecter les opportunités de trading. Les flèches vertes signalent un potentiel buy (ETE inversé), les flèches rouges signalent un potentiel sell (ETE classique). Les rectangles représentent la zone de tête à neckline, utile pour placer des stops ou objectifs.

Avantages

Gain de temps grâce à la détection automatique des motifs.

Visibilité améliorée grâce aux marqueurs graphiques et rectangles colorés .

Personnalisation facile pour correspondre à toutes les stratégies.

Compatible avec toutes les paires et périodes sur MT5.

Exemple de stratégie