Booster Trading Pro V
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.0
- Activations: 5
Auteur : KOUAME N'DA LEMISSA
Plateforme : MetaTrader 5
Type : Indicateur technique multifonction
Description
Transformez votre analyse de marché avec Booster Trading Pro , l'indicateur tout-en-un qui combine plusieurs outils essentiels pour les traders :
-
Niveaux mensuels clés : haut, bas, ouverture et clôture pour identifier rapidement les zones de support et de résistance.
-
Plage dynamique haute et basse : suivez les mouvements extrêmes des prix au-dessus ou en dessous des niveaux mensuels.
-
Plage d'ouverture dynamique : détectez les niveaux critiques par rapport à l'ouverture mensuelle.
-
Zones de liquidité automatiques : visualisez les zones d'achat et de vente potentielles avec des rectangles colorés dynamiques.
Caractéristiques principales
-
Compatible avec tous les symboles et toutes les périodes.
-
Mises à jour en temps réel des niveaux dynamiques.
-
Couleurs et épaisseurs personnalisables pour une flexibilité optimale des zones.
-
Affichage clair des niveaux mensuels et des plages dynamiques pour une lecture rapide du marché.
-
Optimisé pour une utilisation professionnelle et automatisée sur MetaTrader 5.
Avantages pour les commerçants
-
Prise de décision rapide : identifiez les zones clés sans perdre de temps.
-
Visualisation claire : les zones de liquidité et les plages dynamiques simplifient l'analyse des graphiques.
-
Polyvalence : convient au scalping, day trading ou swing trading.
-
Gain de temps : tous les outils essentiels réunis dans un seul indicateur.
Paramètres personnalisables
-
Ref_Timeframe : période de référence pour calculer les niveaux mensuels.
-
Ref_Shift : décalage de la bougie de référence.
-
LiquidityBuyColor / LiquiditySellColor : couleurs des zones de liquidité.
-
LiquidityZoneWidth : épaisseur des zones de liquidité.
Comment utiliser
-
Installez Booster Trading Pro sur votre graphique MetaTrader 5.
-
Sélectionnez la période de référence (par défaut : mensuelle).
-
Observez les niveaux mensuels, les plages dynamiques et les zones de liquidité.
-
Utilisez ces informations pour :
-
Identifier les points d'entrée et de sortie.
-
Définissez vos zones Stop Loss et Take Profit.
-
Confirmez vos stratégies de trading existantes.
-
Note
-
Les niveaux dynamiques et les zones de liquidité s'ajustent automatiquement selon les mouvements du marché.
-
L'indicateur réagit à la bougie actuelle pour une lecture précise et en temps réel.