Monthly Levels et Pin Bar Pro

📌 Indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro

✅ Description

L’indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro combine la puissance des niveaux clés mensuels (High, Low, Open, Close) avec la détection automatique des figures de retournement Price Action (Pin Bars).
Conçu pour les traders techniques et institutionnels, il permet d’anticiper les zones de réaction du marché et de générer des signaux visuels clairs directement sur le graphique.

🎯 Fonctionnalités principales

  • 🔴 Niveaux mensuels automatiques : High, Low, Open et Close de la période de référence.

  • 🔵 Détection des Pin Bars haussières et baissières en temps réel.

  • 📍 Affichage visuel clair : lignes horizontales (mensuelles) + flèches (signaux).

  • ⚙️ Paramètres personnalisables : choix du timeframe de référence, code et taille des flèches, décalage visuel.

  • 🚀 Optimisé : faible consommation CPU, adapté au scalping comme au swing trading.

  • 🛠️ Compatible EA : utilisable pour créer vos stratégies automatiques.

🖥️ Utilisation pratique

  1. Ajoutez l’indicateur sur votre graphique (tous timeframes).

  2. Les niveaux mensuels apparaissent automatiquement (support/résistance naturels).

  3. Surveiller l’apparition de flèches bleues (achat) et flèches rouges (vente) :

    • Flèche bleue → Pin Bar haussière au contact d’un support clé.

    • Flèche rouge → Pin Bar baissière au contact d’une résistance clé.

  4. Combinez avec vos propres filtres (tendance, volume, indicateurs complémentaires) pour optimiser vos entrées.

📊 Exemple d’application

  • Entrer BUY sur une flèche bleue proche du plus bas mensuel

  • Entrer SELL sur une flèche rouge proche du plus haut mensuel

  • Fixer Stop Loss et Take Profit selon votre gestion du risque

⚡ Avantages

  • Gain de temps grâce à la détection automatique des patterns

  • Outil polyvalent utilisable sur Forex, Indices, Matières Premières, Crypto

  • Interface simple et intuitive, adaptée aussi bien aux débutants qu’aux professionnels

🔧 Paramètres

  • Ref_Timeframe → Période de référence (par défaut : MN1)

  • Ref_Shift → Décalage (0 = bougie actuelle, 1 = précédente)

  • Arrow_Up_Code / Arrow_Down_Code → Choix du symbole flèche

  • Arrow_Offset_Pts → Décalage vertical des flèches

📌 Conclusion

L’indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro est l’outil idéal pour les traders qui veulent combiner la puissance des niveaux institutionnels avec la précision des signaux Price Action.
Que vous soyez scalper, swing trader ou investisseur long terme, il vous aide à identifier rapidement les opportunités de retournement à fort potentiel.


