📘 Türkçe (Turc) – Weekly Levels Pro

Weekly Levels Pro – Haftalık Ana Seviyeler MetaTrader 5 için basit ama güçlü bir göstergedir ve her haftanın en önemli dört işlem seviyesini otomatik olarak gösterir:

Haftalık Zirve (Weekly High) → doğal direnç seviyesi

Haftalık Dip (Weekly Low) → doğal destek seviyesi

Haftalık Açılış (Weekly Open) → trend referans noktası

Haftalık Kapanış (Weekly Close) → boğa veya ayı gücünün göstergesi

🔹 Ana Özellikler:

✔ Yeni haftanın başında otomatik güncelleme

✔ Grafik üzerinde net ve okunabilir gösterim

✔ Temel destek ve direnç seviyelerinin hızlı belirlenmesi

✔ Forex, endeksler, emtialar ve kripto paralarla uyumlu

✔ Basit ayarlar – karmaşık konfigürasyon gerekmez



