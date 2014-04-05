Weekly Levels Pro

📘 Türkçe (Turc) – Weekly Levels Pro

Weekly Levels Pro – Haftalık Ana Seviyeler MetaTrader 5 için basit ama güçlü bir göstergedir ve her haftanın en önemli dört işlem seviyesini otomatik olarak gösterir:

  • Haftalık Zirve (Weekly High) → doğal direnç seviyesi

  • Haftalık Dip (Weekly Low) → doğal destek seviyesi

  • Haftalık Açılış (Weekly Open) → trend referans noktası

  • Haftalık Kapanış (Weekly Close) → boğa veya ayı gücünün göstergesi

🔹 Ana Özellikler:

✔ Yeni haftanın başında otomatik güncelleme
✔ Grafik üzerinde net ve okunabilir gösterim
✔ Temel destek ve direnç seviyelerinin hızlı belirlenmesi
✔ Forex, endeksler, emtialar ve kripto paralarla uyumlu
✔ Basit ayarlar – karmaşık konfigürasyon gerekmez


ETE Detector – Head & Shoulders Indicator Turn your charts into clear and actionable trading opportunities! About the Indicator The ETE Detector automatically identifies Head & Shoulders (H&S) and Inverse Head & Shoulders (IH&S) patterns — classic trend reversal formations. No more spending hours searching manually: your analysis becomes fast, accurate, and visual . What You Get Automatic detection of trend reversal patterns Colored arrows : green for buys (Inverse H&S), red for sell
