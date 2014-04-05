Weekly Levels Pro
📘 Türkçe (Turc) – Weekly Levels Pro
Weekly Levels Pro – Haftalık Ana Seviyeler MetaTrader 5 için basit ama güçlü bir göstergedir ve her haftanın en önemli dört işlem seviyesini otomatik olarak gösterir:
Haftalık Zirve (Weekly High) → doğal direnç seviyesi
Haftalık Dip (Weekly Low) → doğal destek seviyesi
Haftalık Açılış (Weekly Open) → trend referans noktası
Haftalık Kapanış (Weekly Close) → boğa veya ayı gücünün göstergesi
🔹 Ana Özellikler:
✔ Yeni haftanın başında otomatik güncelleme
✔ Grafik üzerinde net ve okunabilir gösterim
✔ Temel destek ve direnç seviyelerinin hızlı belirlenmesi
✔ Forex, endeksler, emtialar ve kripto paralarla uyumlu
✔ Basit ayarlar – karmaşık konfigürasyon gerekmez