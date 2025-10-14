Fusion StructureBlocksAuto MonthlyOR
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.1
- Activations: 5
StructureBlocksAuto + MensuelOU
Puissance structurelle + précision mensuelle
📌 Description
Fusion StructureBlocksAuto + MonthlyOR est un indicateur avancé tout-en-un combinant la lecture structurelle du marché (Swing High/Low + blocs automatiques) et la plage d'ouverture mensuelle (Monthly Open Range) .
Il permet d'analyser les zones de support/résistance dynamiques , les structures de tendance , et les niveaux clés mensuels , pour une lecture claire du marché et des points d'entrée précis.
Cet outil unique vous aide à :
-
Identifiant des zones structurelles automatiques (Order Blocks simplifiés)
-
Visualiser les tendances principales à partir des swings
-
Déterminer les niveaux d'ouverture, haut, bas et clôture mensuelles
-
Tracer la plage d'ouverture dynamique (Open Range) pour anticiper les ruptures majeures
-
Allier analyse stabilité + niveaux mensuels pour une prise de décision professionnelle
🧩 Fonctionnalités principales
✅ Détection automatique des zones de support et résistance structurelles
✅ Tracés dynamiques des zones Monthly Open, High, Low, Close
✅ Visualisation instantanée des tendances montantes et descendantes
✅ Délimitation des Open Range High et Low (zones de disponibilité initiale)
✅ Zones colorées semi-transparentes et lignes de tendance automatiques
✅ Algorithme optimisé sans lag ni recalcul inutile
✅ Compatible tous timeframes et actifs (Forex, Indices, Crypto, Métaux)
⚙️ Paramètres personnalisables
🔹 Partie Mensuelle Open Range :
-
Ref_Timeframe → délai de référence (par défaut : MN1)
-
Ref_Shift → décalage de la période mensuelle
🔹Partie StructureBlocksAuto :
-
LookbackBars → nombre de barres analysées
-
SupportColor / ResistanceColor → couleurs des zones
-
TrendUpColor / TrendDownColor → couleurs des tendances
-
ZoneBorderWidth → épaisseur des contours
-
ZoneLengthBars → longueur visuelle des zones
-
Transparency → transparence des rectangles
📊 Lecture graphique intuitive
🟥 Rectangles rouges → Zones de support (swing bas détecté)
🟦 Rectangles bleus → Zones de résistance (swing haut détecté)
🟩 Lignes vertes → Open mensuel
🟠 Lignes orange → Clôture mensuelle
🔴 Lignes rouges → Haut mensuel
🔵 Lignes bleues → Bas mensuel
🟣 Magenta/Cyan → Open Range High & Low
💡 Conseils d'utilisation
-
Combinez cet indicateur avec vos outils de Price Action ou Ichimoku pour confirmer les retournements.
-
Surveillez les cassures de l' Open Range mensuellement : elles annoncent souvent des impulsions fortes.
-
Utiliser les zones structurelles comme cibles de prise de profit ou zones d'accumulation/distribution .
-
Parfait pour le Swing Trading et l'Analyse institutionnelle .
🧭 Compatibilité
-
✅ MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Tous les actifs : Forex, Indices, Crypto, Matières premières
-
✅ Tous les délais
-
✅ Interface 100 % graphique
💬 Auteur
👤 KOUAME N'da LEMISSA
📅 Version : 1.1