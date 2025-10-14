StructureBlocksAuto + MensuelOU

Puissance structurelle + précision mensuelle

📌 Description

Fusion StructureBlocksAuto + MonthlyOR est un indicateur avancé tout-en-un combinant la lecture structurelle du marché (Swing High/Low + blocs automatiques) et la plage d'ouverture mensuelle (Monthly Open Range) .

Il permet d'analyser les zones de support/résistance dynamiques , les structures de tendance , et les niveaux clés mensuels , pour une lecture claire du marché et des points d'entrée précis.

Cet outil unique vous aide à :

Identifiant des zones structurelles automatiques (Order Blocks simplifiés)

Visualiser les tendances principales à partir des swings

Déterminer les niveaux d'ouverture, haut, bas et clôture mensuelles

Tracer la plage d'ouverture dynamique (Open Range) pour anticiper les ruptures majeures

Allier analyse stabilité + niveaux mensuels pour une prise de décision professionnelle

🧩 Fonctionnalités principales

✅ Détection automatique des zones de support et résistance structurelles

✅ Tracés dynamiques des zones Monthly Open, High, Low, Close

✅ Visualisation instantanée des tendances montantes et descendantes

✅ Délimitation des Open Range High et Low (zones de disponibilité initiale)

✅ Zones colorées semi-transparentes et lignes de tendance automatiques

✅ Algorithme optimisé sans lag ni recalcul inutile

✅ Compatible tous timeframes et actifs (Forex, Indices, Crypto, Métaux)

⚙️ Paramètres personnalisables

🔹 Partie Mensuelle Open Range :

Ref_Timeframe → délai de référence (par défaut : MN1)

Ref_Shift → décalage de la période mensuelle

🔹Partie StructureBlocksAuto :

LookbackBars → nombre de barres analysées

SupportColor / ResistanceColor → couleurs des zones

TrendUpColor / TrendDownColor → couleurs des tendances

ZoneBorderWidth → épaisseur des contours

ZoneLengthBars → longueur visuelle des zones

Transparency → transparence des rectangles

📊 Lecture graphique intuitive

🟥 Rectangles rouges → Zones de support (swing bas détecté)

🟦 Rectangles bleus → Zones de résistance (swing haut détecté)

🟩 Lignes vertes → Open mensuel

🟠 Lignes orange → Clôture mensuelle

🔴 Lignes rouges → Haut mensuel

🔵 Lignes bleues → Bas mensuel

🟣 Magenta/Cyan → Open Range High & Low

💡 Conseils d'utilisation

Combinez cet indicateur avec vos outils de Price Action ou Ichimoku pour confirmer les retournements.

Surveillez les cassures de l' Open Range mensuellement : elles annoncent souvent des impulsions fortes.

Utiliser les zones structurelles comme cibles de prise de profit ou zones d'accumulation/distribution .

Parfait pour le Swing Trading et l'Analyse institutionnelle .

🧭 Compatibilité

✅ MetaTrader 5 (MT5)

✅ Tous les actifs : Forex, Indices, Crypto, Matières premières

✅ Tous les délais

✅ Interface 100 % graphique

💬 Auteur

👤 KOUAME N'da LEMISSA

📅 Version : 1.1