DF Fibonacci Trader Pro

DF Fib Trader Pro
DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 5.
Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques.

Fonctionnalités principales :
• Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP.
• Taille de lot et niveaux de stop loss/take profit configurables
• Choix de 1 ou 2 points d'entrée
• Prise en charge des stop loss et take profit fixes ou dynamiques en fonction des conditions de marché
• Fonctionne sur plusieurs unités de temps et paires de devises
• Inclut des options de spread maximal, de glissement et de contrôle de la fréquence des transactions
• Gestion automatique des transactions : options de seuil de rentabilité, de stop suiveur et de clôture partielle
• Ordre au marché pris en charge si vous le souhaitez.
Aperçu des entrées :
• Gestion des risques : taille du lot, risque par transaction, nombre maximal de transactions
• Conditions d’entrée : sélection du niveau de Fibonacci, options de filtre de tendance
• Gestion des sorties : type de SL/TP, paramètres de stop suiveur, paramètres de seuil de rentabilité
• Filtres de transaction : limite de spread, tolérance de glissement
Règles de base
• Cliquez sur « Dessiner Fib » et tracez la zone de Fib selon vos besoins.
• Les niveaux de Fib de votre choix s’affichent (entièrement configurables).
• Cliquez sur « Exécuter Fibonacci » pour ouvrir instantanément les ordres en attente avec SL et TP.
• Configurez et oubliez, laissez le PA faire son travail. 
