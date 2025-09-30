Gap Detector Pro

GapDetector Pro identifie en temps réel trois niveaux de sauts de prix (gaps) :

  • Point bleu (Punto azul) : Alerte précoce, anticipe la formation potentielle d'un gap.

  • Point jaune (Punto amarillo) : Conditions de faible volume et de spread large, indique une forte probabilité de gap.

  • Point blanc (Punto blanco) : Confirme un gap réel déjà formé entre les bougies.

Ajustement des Paramètres

L'utilisateur peut ajuster les paramètres en fonction de ses besoins :

  • VolumeDropRatio (Ratio de chute du volume) : Les valeurs basses génèrent plus de sensibilité et plus de signaux ; les valeurs élevées nécessitent des chutes de volume plus fortes et génèrent moins de signaux.

  • MaxSpread (Spread Maximum) : Les valeurs basses sont plus strictes et n'acceptent que les gaps avec des spreads réduits ; les valeurs élevées permettent de reconnaître les gaps même avec des spreads larges.

  • GapThresholdPips (Seuil du gap en pips) : Les valeurs basses détectent les petits gaps ; les valeurs élevées ne confirment que les grandes ruptures.

  • EarlyWarningThreshold (Seuil d'alerte précoce) : Les valeurs basses anticipent plus fréquemment ; les valeurs élevées exigent des signaux plus clairs avant de marquer l'alerte.

  • ATR / VolatilityDropRatio (ATR / Ratio de chute de la volatilité) : Contrôlent la volatilité minimale acceptée. Les valeurs élevées filtrent plus de signaux et sont plus strictes ; les valeurs basses permettent une plus grande sensibilité.

En Résumé

Si l'on recherche des signaux précoces et une plus grande anticipation, on ajuste les paramètres vers des valeurs basses ; si l'on recherche de la précision et moins de faux positifs, on les ajuste vers des valeurs élevées.


