Gap Detector Pro
- Indicateurs
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Version: 1.2
- Mise à jour: 30 septembre 2025
GapDetector Pro identifie en temps réel trois niveaux de sauts de prix (gaps) :
-
Point bleu (Punto azul) : Alerte précoce, anticipe la formation potentielle d'un gap.
-
Point jaune (Punto amarillo) : Conditions de faible volume et de spread large, indique une forte probabilité de gap.
-
Point blanc (Punto blanco) : Confirme un gap réel déjà formé entre les bougies.
Ajustement des Paramètres
L'utilisateur peut ajuster les paramètres en fonction de ses besoins :
-
VolumeDropRatio (Ratio de chute du volume) : Les valeurs basses génèrent plus de sensibilité et plus de signaux ; les valeurs élevées nécessitent des chutes de volume plus fortes et génèrent moins de signaux.
-
MaxSpread (Spread Maximum) : Les valeurs basses sont plus strictes et n'acceptent que les gaps avec des spreads réduits ; les valeurs élevées permettent de reconnaître les gaps même avec des spreads larges.
-
GapThresholdPips (Seuil du gap en pips) : Les valeurs basses détectent les petits gaps ; les valeurs élevées ne confirment que les grandes ruptures.
-
EarlyWarningThreshold (Seuil d'alerte précoce) : Les valeurs basses anticipent plus fréquemment ; les valeurs élevées exigent des signaux plus clairs avant de marquer l'alerte.
-
ATR / VolatilityDropRatio (ATR / Ratio de chute de la volatilité) : Contrôlent la volatilité minimale acceptée. Les valeurs élevées filtrent plus de signaux et sont plus strictes ; les valeurs basses permettent une plus grande sensibilité.
En Résumé
Si l'on recherche des signaux précoces et une plus grande anticipation, on ajuste les paramètres vers des valeurs basses ; si l'on recherche de la précision et moins de faux positifs, on les ajuste vers des valeurs élevées.