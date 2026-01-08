RSI TrendGate

RSI TrendGate 3MA est un indicateur d’affichage sur graphique qui aide à confirmer la direction de la tendance en utilisant le RSI et trois moyennes mobiles (MA).
Lorsque, selon les conditions choisies, l’état est considéré comme « majoritairement haussier » ou « majoritairement baissier », l’indicateur trace une flèche dans la fenêtre du graphique.

Ce produit n’est pas conçu pour utiliser les flèches comme un signal d’entrée autonome. L’utilisation recommandée consiste à confirmer la direction sur une unité de temps supérieure, puis à déterminer le timing d’entrée sur une unité de temps inférieure selon les règles propres de l’utilisateur.

Présentation

L’indicateur détermine la direction à l’aide des éléments suivants.

  1. Régime basé sur l’ordre de 3 MA (base de direction)
    L’indicateur calcule trois MA : courte, moyenne et longue.
    Le régime est défini uniquement par leur ordre :

  • Régime haussier : MA Short > MA Mid > MA Long

  • Régime baissier : MA Short < MA Mid < MA Long

  • Sans régime : tout autre état (les MA sont mêlées, la direction n’est pas claire)

  1. Filtre de pente de la MA courte (optionnel)
    La pente de la MA courte est vérifiée en comparant les valeurs à deux décalages (par exemple Shift1 vs Shift3).
    Un seuil minimal de pente en points peut être appliqué pour aider à exclure les phases faibles ou quasi plates.

  2. Lissage du RSI (moyenne mobile sur le tableau RSI)
    Le RSI est d’abord calculé, puis lissé en appliquant une méthode de MA au tableau RSI (MA on RSI).
    La période et la méthode de lissage (SMA/EMA/SMMA/LWMA) sont configurables.
    L’objectif est de réduire l’impact du bruit de court terme lors de la confirmation de direction.

  3. Évaluation de la pente du RSI (comparaison à deux points)
    Pour le RSI lissé, la pente est évaluée par la différence entre deux valeurs décalées (ShiftA et ShiftB).
    Le paramètre InpRSIMinDelta sert de seuil minimal afin de filtrer les variations faibles.

  4. Déclenchement par « edge » (optionnel)
    Lorsqu’il est activé, la flèche s’affiche uniquement au moment où la condition de pente du RSI bascule vers « haussier » ou « baissier ».
    Cela permet de réduire les flèches répétées pendant un même état de direction.
    Lorsqu’il est désactivé, les flèches peuvent s’afficher de manière continue tant que la condition reste vraie.

Signaux et affichage

  • Flèche d’achat : tracée sous la bougie lorsque le régime haussier est valide et que la pente du RSI bascule à la hausse (avec filtres optionnels si activés).

  • Flèche de vente : tracée au-dessus de la bougie lorsque le régime baissier est valide et que la pente du RSI bascule à la baisse (avec filtres optionnels si activés).

  • Lignes MA : les trois lignes MA (short/mid/long) peuvent être affichées ou masquées.

  • Décalage des flèches : la distance des flèches par rapport au plus haut/plus bas de la bougie est réglable en points.

  • Les conditions sont évaluées sur des bougies clôturées (closed bar) afin d’éviter l’influence des bougies non clôturées sur la décision de direction.

Paramètres d’entrée

RSI

  • InpRSIPeriod : période du RSI

  • InpRSIAppliedPrice : prix appliqué pour le RSI

Lissage RSI (MA on RSI)

  • InpRSISmoothPeriod : période de lissage

  • InpRSISmoothMethod : méthode (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

Comparaison de pente RSI

  • InpRSISlopeShiftA : shift A

  • InpRSISlopeShiftB : shift B

  • InpRSIMinDelta : delta minimal pour valider la pente

MA (3 lignes)

  • InpShortMAPeriod : période de la MA courte

  • InpMidMAPeriod : période de la MA moyenne

  • InpLongMAPeriod : période de la MA longue

  • InpMAShift : shift de MA

  • InpMAAppliedPrice : prix appliqué pour MA

  • InpShortMAMethod : méthode de la MA courte

  • InpMidMAMethod : méthode de la MA moyenne

  • InpLongMAMethod : méthode de la MA longue

Filtre de pente MA courte

  • InpUseShortMASlope : activer le filtre de pente

  • InpShortMASlopeShiftA : shift A pour MA courte

  • InpShortMASlopeShiftB : shift B pour MA courte

  • InpShortMAMinSlopePts : pente minimale (en points)

Style de déclenchement

  • InpUseRSIEdgeTrigger : afficher uniquement lors du basculement (edge)

  • InpAllowNoneRegime : autoriser les signaux sans régime (si activé)

Affichage

  • InpArrowCodeBuy : code Wingdings de la flèche d’achat

  • InpArrowCodeSell : code Wingdings de la flèche de vente

  • InpArrowOffsetPts : décalage de flèche (en points)

  • InpShowMALines : afficher/masquer les lignes MA

Diagnostic

  • InpTestMode : 0 normal, 1 forcer les flèches long (régime haussier seulement), 2 forcer les flèches short (régime baissier seulement)

  • InpDebugPrint : afficher des informations dans le journal (optionnel)

Option de performance

  • InpCalculateOnNewBarOnly : calculer uniquement à l’apparition d’une nouvelle bougie (recommandé)

Utilisation recommandée

  • Installez l’indicateur sur une unité de temps supérieure (par exemple H1 ou H4) pour confirmer le régime de direction.

  • Sur une unité de temps inférieure (par exemple M5 ou M15), utilisez vos propres règles pour le timing d’entrée/sortie dans la même direction que l’unité de temps supérieure.

  • Il n’est pas recommandé de trader uniquement sur la base des flèches. Les flèches servent à confirmer la direction et les changements d’état, pas à déterminer seules le timing d’entrée.

Remarques

  • Cet indicateur n’utilise pas d’appels DLL et n’utilise pas WebRequest.

  • L’affichage dépend du symbole, de l’unité de temps, du flux de prix et des paramètres.

  • Cet indicateur est un outil d’aide à l’analyse et ne garantit pas les résultats de trading.


