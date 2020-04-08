ZHL Channel
Indicateurs
Abdulkarim Karazon
Version: 1.0
basé sur l'indicateur zigzag, l'indicateur de canal haut bas zigzag est un outil pour alerter le trader d'un changement de tendance, il est d'une grande utilité
comme il donnera une alerte précoce d'un changement dans la tendance actuelle, l'indicateur dispose d'une option multi-périodes pour échanger des délais plus élevés ou plus bas.
canal sur la période actuelle, cet indicateur est un ajout à votre système/stratégie et peut être utilisé de manière autonome pour trader, mais nous vous recommandons d'utiliser
c'est un ajout à votre arsenal.
