Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA – Réseau intelligent bidirectionnel et gestion dynamique des risques combinés

Si vous recherchez un conseiller expert qui non seulement « ouvre des positions », mais qui se concentre également sur la protection de votre capital , Wavy Grid EA est conçu pour répondre à ce besoin.





Signal en direct : https://www.mql5.com/fr/signals/2347624





Ce conseiller expert combine dans un seul et même package une structure de grille intelligente qui tire parti des fluctuations intra-tendance , ainsi qu'une prise de profit basée sur les actions et un contrôle du drawdown .

1. Aperçu

Wavy Grid EA est un système de trading de grille entièrement automatisé capable de gérer deux stratégies distinctes sur le même symbole :

Stratégie 1 – Grille d'achat (ACHAT)

Elle utilise les fluctuations de prix pour appliquer une structure d'achat et de vente progressive dans les mouvements haussiers.

Stratégie 2 – Grille des ventes

Il s'agit d'une structure de grille de vente qui peut être inversée en cas de besoin et qui fonctionne sur des marchés baissiers.

L'utilisateur peut choisir d'utiliser uniquement la direction d'achat, uniquement la direction de vente, ou les deux. Ainsi, le conseiller expert offre un positionnement flexible en fonction des différentes conditions de marché .

2. Principales caractéristiques

Structure de grille à double stratégie

Les options d'achat et de vente peuvent être ouvertes et fermées séparément.

Chaque stratégie possède sa propre taille de lot, son espacement de grille et d'autres paramètres.

En fonction de la structure et du symbole du compte, l'utilisateur peut créer des scénarios d'utilisation unidirectionnels ou bidirectionnels.

Espacement de la grille basé sur les pips ou les pourcentages

L'espacement de la grille peut être ajusté selon deux logiques différentes :

Espacement par point : Pour ceux qui préfèrent la mise en page en grille classique.

Distance proportionnelle : une approche plus flexible et évolutive pour ceux qui souhaitent utiliser une distance proportionnelle en fonction du niveau de prix.

Cela permet de créer des plages de grille adaptables pour les instruments à faible et à forte volatilité comme le XAUUSD.

Gestion de lots fixes ou de lots basés sur la valeur des actions

Il existe deux modes de gestion des lots différents pour chaque stratégie :

Mode lot fixe : pour ceux qui souhaitent une utilisation plus contrôlée et prudente.

Mode de lot basé sur la valeur nette : idéal pour les utilisateurs qui souhaitent adapter automatiquement la taille de leurs lots à mesure que leur compte se développe.

Les tailles de lots basées sur les capitaux propres vous permettent d'augmenter la taille de vos positions en même temps que celle de votre compte, établissant ainsi une stratégie de croissance à échelle automatique .

Limite maximale des ordres (garantie contre les limites du courtier)

Wavy Grid EA dispose d'un système de contrôle conçu pour éviter de dépasser les limites maximales d'ordres imposées par les courtiers :

L'utilisateur définit le nombre maximal d'ordres pour l'EA.

Lorsque la limite fixée est dépassée, EA cesse automatiquement d'ouvrir de nouveaux ordres.

3. Gestion avancée des risques et des profits

Bénéfice collectif fondé sur les actions (prise de bénéfices en actions)

Wavy Grid EA suit non seulement les transactions individuelles, mais aussi la valeur totale du compte .

Lorsque les capitaux propres augmentent d'un pourcentage déterminé par rapport à leur niveau initial,

EA réalise le profit en fermant toutes les positions en bloc .

Il procède ensuite en faisant référence au nouveau niveau des capitaux propres.

Grâce à cette structure, lorsque votre compte prend une ampleur ascendante, vous empochez les bénéfices de la grille en une seule fois, non pas en un seul clic, mais selon la logique de l'EA .

Protection contre la baisse des capitaux propres (arrêt dynamique de la baisse)

L'élément le plus crucial de la gestion des risques est de savoir quand se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Wavy Grid EA :

Il suit en permanence la valeur maximale des capitaux propres atteinte par le compte.

Lorsque les actions reculent d'un certain pourcentage par rapport à ce pic (par exemple, 10 %),

Il active un mécanisme automatique de « contrôle des dommages » en fermant tous les processus ouverts.

Cela permet d'éviter que le compte ne devienne incontrôlable lors de brusques retournements de marché.

Contrôles du solde minimum et de la marge libre

EA agit toujours de manière à protéger l'utilisateur :

Lorsque votre solde descendra en dessous du minimum que vous avez défini, l'ouverture de nouvelles transactions sera bloquée.

Le système vérifie la marge libre avant chaque nouvelle commande et ne transmet pas la commande si celle-ci est insuffisante.

Elle offre une protection importante contre le risque d'appel de marge, notamment pour les instruments à forte volatilité.





4. Moment de l'opération : Option à exécuter à l'ouverture de la bougie

L'Expert Advisor Wavy Grid peut être configuré pour prendre des décisions de trading uniquement à l'ouverture de nouvelles bougies , si vous le souhaitez.

Au lieu d'un balayage continu basé sur une « tic-tac », il existe une option permettant de l'activer à l'ouverture du bar.

Elle convient particulièrement à ceux qui souhaitent une approche plus calme, plus systématique et plus vérifiable .

Cela peut contribuer à obtenir un comportement plus cohérent entre les résultats des tests rétrospectifs et les performances en direct.

5. Contrôle et flexibilité de l'utilisateur

Wavy Grid EA offre des options de personnalisation détaillées pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés :

Les deux stratégies peuvent être activées/désactivées indépendamment.

Tailles de lot, espacement de grille et modes pourcentage/pip distincts pour chaque stratégie.

Limite maximale de commande

Les objectifs de profit sur les actions et les objectifs de profit en cas de perte sur les actions peuvent être activés/désactivés indépendamment.

Fonctionnalité de trading uniquement à l'ouverture de la bougie.

Grâce à cette flexibilité, l'utilisateur :

Scénarios de croissance agressive,

Des scénarios de réseau plus protecteurs, à faible volume et à long terme,

Ou bien elle peut créer des structures hybrides entre les deux.





6. À qui convient-il ?

Wavy Grid EA est particulièrement attrayant pour les investisseurs ayant le profil suivant :

Ceux qui apprécient la logique de grille mais ne veulent pas négliger la gestion des risques,

Ceux qui recherchent un système entièrement automatisé plutôt que d'ouvrir manuellement les commandes une par une,

Ceux qui souhaitent profiter à la fois des périodes de tendance et des périodes de consolidation ,

Particulièrement pour ceux qui recherchent une approche disciplinée et planifiée en matière de grille pour des instruments volatils comme le XAUUSD.

7. Conclusion

Wavy Grid EA est un conseiller expert entièrement automatisé, flexible et axé sur la sécurité , qui combine le potentiel de rentabilité des systèmes de réseau classiques avec une gestion des risques moderne.

Stratégie de grille bidirectionnelle

Collecte des bénéfices agrégés basée sur les capitaux propres et protection dynamique contre les pertes.

Contrôle maximal des ordres en tenant compte des limites d'ordres des courtiers.

Paramètres flexibles pour le lot, la grille et le minutage.

C'est un outil puissant pour quiconque souhaite investir sur les marchés de manière disciplinée, respectueuse des règles et planifiée .

Que vous préfériez acheter uniquement, dans les deux sens ou seulement à des moments précis… En personnalisant les paramètres selon votre profil, vous pouvez transformer Wavy Grid EA en une version automatisée de votre propre style de trading .





Fonctionnalités supplémentaires : Système d’arrêt FIFO intelligent et avantage de l’échange

Wavy Grid EA possède une caractéristique très importante qui le distingue des systèmes de grille classiques :

Chaque transaction sur la grille utilise sa propre structure TP (take profit) indépendante, et les clôtures se produisent selon la logique FIFO.

Voici les détails de ce système :

Structure de prix de transfert indépendante pour chaque transaction

Chaque position ouverte dans Wavy Grid EA possède son propre TP (Points de Tendance) unique :

À mesure que le prix baisse, la grille d'achat effectue des achats progressifs.

Lorsque le prix s'inverse , chaque transaction se clôture individuellement à son propre niveau de profit.

EA extrait les profits du marché par vagues successives en fermant les positions progressivement et de manière contrôlée , plutôt que d'un seul coup.

Grâce à cette structure :

La prise de bénéfices devient plus stable.

La congestion du réseau est évitée.

Même avec un faible chiffre d'affaires, des bénéfices s'accumulent progressivement.

Achetez lorsque le marché baisse – Vendez lorsqu'il se retourne (cycle ondulatoire)

Wavy Grid EA ouvre une nouvelle position d'achat à chaque baisse de prix.

Ces postes sont :

Le coût moyen est renforcé car il est calculé à partir des données recueillies auprès des consommateurs.

Elle devient progressivement rentable lorsque la tendance à la hausse s'amorce.

Par conséquent, même si le marché ne subit qu'un léger retournement de situation, EA peut récupérer ses pertes et même réaliser un profit.

Cette boucle de grille est le mécanisme qui a donné à EA son nom « Wavy ».

Le système s'adapte automatiquement aux fluctuations de prix.

Système de fermeture FIFO – Réduction des coûts d'échange

L'un des principaux avantages d'EA avec Wavy Grid réside dans son utilisation de la logique FIFO (Premier entré, premier sorti) :

Lorsqu'une position doit être clôturée, le robot de trading clôture toujours la transaction la plus ancienne en premier.

Vous pouvez ainsi vous débarrasser des positions ouvertes depuis plusieurs jours et qui ont accumulé des frais de swap élevés.

Les postes nouvellement ouverts sont les suivants :

Il propose des prix plus à jour.

C'est moins cher.

Il génère des profits plus rapidement.

Avantages de la méthode FIFO :

La charge d'échange accumulée diminue.

Le compte fonctionne plus facilement.

Les coûts négatifs liés aux opérations de portage sont minimisés.

La durée de vie de la position est raccourcie, le risque est réduit.

Cette méthode protège l'utilisateur contre des coûts importants, notamment avec les instruments à taux de swap élevés comme les paires XAUUSD, NAS100 et GBP .

Réseau compatible avec les échanges – Conçu pour une robustesse à long terme

L'échange de courant est le point faible des systèmes de réseau.

Wavy Grid EA se distingue des autres à cet égard :

Elle n'accumule pas les positions qui restent ouvertes longtemps.

Dès que le prix s'inverse, les transactions les plus anciennes sont supprimées du système grâce au système de clôture FIFO.

La grille de courant est constamment mise à jour.

Moins d'échanges signifient des bénéfices nets plus élevés.

Cette structure garantit à EA un réseau électrique robuste , adapté à une exploitation à long terme .

Résultat : Un réseau plus intelligent, des coûts réduits, un bénéfice net plus élevé.

Wavy Grid EA n'est pas simplement un robot qui achète et vend.

Chaque détail est une intelligence de grille optimisée selon la logique d'un véritable investisseur.

Système TP indépendant

Accumulation lors de la baisse, fermeture progressive lors du retournement.

Réduction de la charge d'échange avec FIFO

Une grille à rotation plus rapide et à fonctionnement plus léger.

sécurité et durabilité à long terme

Grâce à ces mécanismes, Wavy Grid EA offre une solution de niveau professionnel qui vise des profits stables à court terme et protège le capital des coûts de swap à long terme.