The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — Dominance Numérique sur XAUUSD

Signal en direct : Suivez les performances sur le compte officiel : https://www.mql5.com/en/signals/2349716

Promo : Recevez l'expert Cryon X-9000 en cadeau. Contactez-moi pour les conditions.

The Techno Deity est un écosystème de trading haute technologie pour le marché de l'or. Son algorithme identifie les zones d'intérêt institutionnel pour des entrées précises avec un drawdown minimal.

Avantages

  • Intelligence de Liquidité : Détecte les zones explosives.

  • Filtre de Tendance Neural : Élimine le bruit du marché.

  • Zéro Grille : Pas de martingale ni de grille. Une seule entrée et sortie par transaction.

Spécifications

  • Instrument : Or (XAUUSD)

  • Timeframe : H1

  • Dépôt : 500 USD recommandé / 200 USD minimum.

Avertissement Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques.

