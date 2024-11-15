Trade Manager DashPlus

5

DashPlus est un outil de gestion de trading avancé conçu pour améliorer l'efficacité et la performance de vos transactions sur la plateforme MetaTrader 5. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités, incluant le calcul des risques, la gestion des ordres, des systèmes de grilles avancés, des outils basés sur les graphiques et des analyses de performance.

Fonctionnalités principales

1. Grille de récupération

Implémente un système de grille flexible et de moyenne pour gérer les transactions dans des conditions de marché défavorables.

Permet des points d'entrée et de sortie stratégiques pour optimiser les efforts de récupération de transactions.

2. Grille de pile

Conçue pour maximiser les rendements potentiels des transactions favorables en ajoutant des positions pendant les mouvements de marché forts.

Vous permet de tirer parti des marchés en tendance en augmentant les transactions gagnantes.

3. Lignes de P&L

Fournit une représentation visuelle des scénarios de profit et de perte potentiels directement sur le graphique.

Ajustez les paramètres et déplacez les lignes de P&L pour évaluer divers résultats de transaction avant exécution.

4. Mode panier

Simplifie la gestion de plusieurs positions sur le même symbole en les combinant en une seule position agrégée.

Facilite le suivi et l'application du stop loss, du take profit et d'autres modifications d'ordres basées sur le prix moyen.

5. Actualités sur le graphique

Intègre les événements économiques programmés dans vos graphiques de trading.

Vous aide à rester informé des événements à venir qui pourraient impacter la volatilité du marché, permettant une meilleure planification des transactions.

6. Alertes

Définissez des alertes basées sur le temps ou le prix avec des notifications affichées dans MT5 ou envoyées sur votre appareil mobile via l'application MT5.

Utile pour surveiller les niveaux de prix clés ou les sessions de trading importantes.

7. Statistiques de performance

Offre une analyse détaillée de votre performance de trading, incluant des graphiques de solde interactifs.

Fournit des métriques complètes pour vous aider à identifier vos stratégies et symboles de trading les plus et les moins efficaces.

Fonctionnalités supplémentaires

  • Interface conviviale : Interface graphique intuitive avec des contrôles de trading complets.
  • Ordres glisser-déposer : Placez des ordres de marché et en attente directement sur le graphique en utilisant la fonction glisser-déposer.
  • Visualisation de l'historique des transactions : Affiche les transactions historiques sur le graphique avec des étiquettes de profit détaillées.
  • Gestion des transactions à distance : Gérez les transactions saisies depuis votre appareil mobile via DashPlus.
  • Calculateur de taille de lot automatique : Calcul automatique des tailles de lot avec plusieurs modes de gestion des risques.
  • Points d'équilibre et stop suiveur automatisés : Définissez des points d'équilibre et des stops suiveurs prédéfinis pour gérer les positions ouvertes.
  • Fonctions de clôture automatique : Fermez automatiquement les positions en fonction de seuils de profit ou de perte, applicable aux symboles individuels ou à tous les symboles.
  • Protection de la perte maximale quotidienne : Définissez des limites de perte quotidienne pour gérer l'exposition globale au risque.
  • Clôture partielle et inversion des transactions : Options pour clôturer partiellement les positions ou inverser les transactions en fonction des conditions de marché.
  • Paramètres de ratio risque/récompense : Définissez des ratios risque/récompense en fonction de votre stratégie de trading.
  • Capture d'écran rapide : Capturez et enregistrez des captures d'écran de vos graphiques en un clic.
  • Affichage des données en temps réel : Affichage en direct de l'écart, de la plage vraie moyenne (ATR), du P&L flottant et du minuteur de bougie sur le graphique.

Support et ressources

Support client : Support en ligne rapide pour tous nos produits sur MQL.

Matériaux éducatifs : Accédez à des tutoriels vidéo gratuits et des cours pour vous aider à tirer le meilleur parti de DashPlus.

Ressources de trading : Stratégies de trading et fichiers de configuration gratuits.

Engagement communautaire : Rejoignez notre communauté active pour l'interaction avec les utilisateurs, le support et le partage d'idées.

Questions fréquemment posées

Q : Une version d'essai gratuite est-elle disponible ?

R : Oui, veuillez nous contacter directement pour savoir comment accéder à une version d'essai gratuite.

Q : Ai-je besoin d'un VPS (serveur privé virtuel) pour utiliser DashPlus ?

R : Un VPS est recommandé si vous maintenez des positions ouvertes pendant la nuit pour assurer une opération ininterrompue.

Q : Existe-t-il des ressources éducatives pour DashPlus ?

R : Oui, des cours gratuits et des tutoriels sont disponibles, contactez-nous pour plus de détails.

Q : Puis-je suggérer des fonctionnalités supplémentaires pour DashPlus ?

R : Absolument. Nous accueillons les suggestions qui peuvent améliorer la fonctionnalité et l'expérience utilisateur de DashPlus.


Veuillez noter : L'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie.


Avis 12
Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

Produits recommandés
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitaires
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicateurs
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicateurs
À propos de l'indicateur Ce indicateur est basé sur des simulations de Monte Carlo des prix de clôture d'un instrument financier. Par définition, Monte Carlo est une technique statistique utilisée pour modéliser la probabilité de différents résultats dans un processus impliquant des nombres aléatoires basés sur des résultats observés précédemment. Comment cela fonctionne-t-il ? Ce indicateur génère plusieurs scénarios de prix pour un actif en modélisant les variations de prix aléatoires au fil
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitaires
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitaires
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicateurs
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Risk management Telegram Alerts and more
Bashar Isam Wadeea Kagaa
Utilitaires
Watch your account Protect your capital with precision alerts for Balance, Equity, Margin, Margin level . Introducing: Balance, Equity, Margin, Margin level, Telegram Alerts and more expert advisor, A smart Expert Advisor for Meta Trader 5 that monitors your account in real time and sends instant alerts when critical thresholds are breached. What Makes This EA Different? Balance 1 Alerts: When your balance drops to 75% or 50% or any percent you want. Balance 2 Alerts:   When your balance drops t
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Utilitaires
It has never been so easy to manage the risk of your account until now, this tool will allow you to have full control of your capital and manage your entries in the synthetic index derivative markets, in an easy, practical and safe way. The available input and configuration parameters are as follows :  RISK MANAGEMENT 1. Value of your account: Here as its name says you will place the value corresponding to the size of your account, for example if your account is 150 dollars the corresponding val
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 5. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilitaires
Complete Trade Panel for the No Nonsense Forex method: This panel encapsulates almost all things you will need to execute your own NNFX algorithm, helping you trade even faster and easier. It has 3 parts: Symbol Panel Switch to any symbol in your charts quickly by pressing its name. Additional information can be displayed in the panel: currently open trades , correlation of those trades with other symbols (except if their stop loss is in breakeven or positive) and upcoming news (next daily candl
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.61 (134)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicateurs
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4 (31)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitaires
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT5 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders qui naviguent sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 5. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitaires
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Auto Screenshot Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
Auto Screenshot Utility - The Ultimate Trading Session Tracker & Screenshot Tool Revolutionize Your Trading Documentation with Precision Timing Are you struggling to keep track of market movements during key trading sessions? Do you need automated documentation of your charts at specific intervals? Introducing the Auto Screenshot Utility - your complete solution for tracking Asian, European, and American trading sessions while automatically capturing your charts at precise intervals. What Does T
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitaires
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitaires
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicateurs
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
Indicateurs
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (196)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (563)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitaires
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Utilitaires
Assistant: Assistant commercial-MT4 (cliquez pour télécharger) Assistant commercial-MT5 (cliquez pour télécharger) Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Notions de base : Ouverture et fermeture rapides des positions, ouverture et fermeture des positions en un clic, passation des ordres en un clic Commerce à ligne de tirage Sl/tp automatique Symboles à proximité Bénéfice protégé Déplacer SL Protéger SL traînant Contrôle des risques du compte L'ombre de l'ordre Ajout automatique de c
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitaires
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Click and Go Trade Manager MT5
Victor Christiaanse
5 (2)
Utilitaires
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders, y
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitaires
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
Utilitaires
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
Ultimate MT5 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitaires
Ultimate MT5 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilitaires
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitaires
Crypto Charting for MT5 – Intégration des graphiques cryptos dans MetaTrader 5 Présentation Crypto Charting for MT5 fournit des graphiques OHLC en temps réel via WebSocket. Il prend en charge plusieurs plateformes d’échange avec une synchronisation automatique dans MT5. Fonctionnalités Données en temps réel via WebSocket Mise à jour automatique des données historiques Synchronisation programmée après perte de connexion Compatibilité avec tous les intervalles de temps MT5 Données OHLCV complètes
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitaires
Outil de trading Binance pour MT5 1. Ce produit inclut un graphique en direct depuis WebSocket, un graphique historique et des mises à jour automatiques au redémarrage du terminal MT5 pour un fonctionnement fluide et sans intervention manuelle, vous permettant de trader Binance en toute fluidité. Trading, graphique en direct et données historiques disponibles pour le marché au comptant et les contrats à terme. Fonctionnalités graphiques : 1. Graphique OHLC en direct via WebSocket (WSS) 2. Mis
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitaires
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Swing Trigger - Indicateur Professionnel pour Swing Trading Indicateur avancé MT5 pour le swing trading sur timeframe H1. Identifie les points de retournement par analyse intelligente de price action. Rectangles personnalisables, lignes de référence et signaux d'entrée clairs. Design minimaliste pour des graphiques épurés. Caractéristiques: Rectangles de prix, niveaux de la veille, flèches de retournement, couleurs/styles personnalisables. Performance optimisée.
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilitaires
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
Plus de l'auteur
Stats Dashboard
Henry Lyubomir Wallace
4.67 (3)
Utilitaires
Aperçu Utilisez le tableau de bord des statistiques pour suivre, analyser et améliorer vos performances de trading. Consultez une sélection de statistiques clés sur différentes périodes, y compris quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et de manière personnalisée. Identifiez facilement vos instruments les plus performants et les moins performants grâce au graphique linéaire interactif. EA ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Contactez-nous pour un essai gratuit. Statistiques
News Filter Tool
Henry Lyubomir Wallace
5 (2)
Utilitaires
Améliorez votre trading avec des informations sur les événements d'actualité Dans le monde rapide du trading, les événements d'actualité peuvent avoir un impact significatif sur les prix du marché. Comprendre comment ces événements influencent les mouvements des prix est crucial pour gérer vos transactions pendant les périodes volatiles. L'outil News Tool EA est conçu pour fournir des informations sur les événements d'actualité historiques et à venir, vous aidant ainsi à prendre des décisions d
Filtrer:
Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Hugo Laplante
23
Hugo Laplante 2025.01.29 22:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

mikhal7
19
mikhal7 2025.01.17 16:34 
 

Great money making helper. You also receive course how to use this tool + access to the community which helps with all the questions about strategy you might have.

Hendrik Garner
149
Hendrik Garner 2025.01.17 14:51 
 

Dash Plus is a fantastic tool that allows you to manage your trades with ease. While there are many trade managers on the market, this one stands out, especially for its grid trading capability and the ability to view all trades in a single line (called basket mode). It makes it much easier to keep track of your open positions, especially if you trade multiple pairs. Also, be aware that the grid here is dynamic, meaning it is not composed of buy or stop orders, making it much more flexible than other so-called grid traders out there. You can change the grid or stack settings at any time without cancelling orders first. Position management and order placement are handled with ease using this tool.

Santos
21
Santos 2025.01.17 14:50 
 

Found this algo via Reid FX and I love it. It facilitates your life as a trader a lot. You can easily open and close multiple positions at the same time, set TP's, SL's, recovery trades, stack trades and add basket trades all easy from one easy to operate place at your screen. Would recommend it to anyone that likes to streamline their trading process and take control of their strategy with efficiency. It’s perfect for traders who value speed, precision, and simplicity. Highly recommend giving it a try!

tkMM
19
tkMM 2024.12.31 19:09 
 

DashPlus makes it totally easy to set up and manage my trades in MT5. I can plan ahead, plus let it automatically stack trades, even with a multiplier if desired, or let them close at Break Even. Recovery Grid has being really helpful with losing trades. It's a gem and an absolute recommendation

Henry Lyubomir Wallace
4288
Réponse du développeur Henry Lyubomir Wallace 2025.01.02 15:49
Thanks for the feedback! Glad to hear you are utilising it so effectively.
Erik Stabij
58
Erik Stabij 2024.12.31 10:51 
 

Highly recommended! On MT5 I use the Dashplus trademanager every day. I tried many other trade managers but I have found that Dashplus is the best. By using Dashplus and following the courses on ReidFX (https://reidfx.com) I became consistently profitable. With the tool you can add orders with ease, it has risk calculation, setting stoploss and take profit. It helps you by managing your trades eg by setting a trailing stop or auto break even. You can close your trades automatically when profit reaches a certain target. You can scale in trades by stacking orders and it has recovery orders in case price goes against you. It is head and shoulders above comparable tools.

Henry Lyubomir Wallace
4288
Réponse du développeur Henry Lyubomir Wallace 2024.12.31 13:24
Hi Erik, thanks for your kind review it's very much appreciated. I'm glad you like the tool and have found success using it, nice work!
Anune Ax22
23
Anune Ax22 2024.12.30 15:25 
 

Excellent algo, highly recommended along with Reid Fx courses (all of them). It has a free online course which can be found at reid fx or apex algo. I left a detailed comment with pictures, but briefly this helps you trade and calculates lots size, p/l, DD etc. It helps you control your risk and automate your trading, including scalping or recovery grid. Please see comments for further details.

Cesar Joao Vicente Da Fonseca
191
Cesar Joao Vicente Da Fonseca 2024.12.30 11:01 
 

I purchased the version of Trade Manager DashPlus, I would like to compliment the quality of your work. It is very accurate and very interesting and reliable.

I recommend the purchase and it has great price-quality advantages.

Henry Lyubomir Wallace
4288
Réponse du développeur Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 12:52
Thank you so much for your kind review. We are pleased you like the tool and will continue to improve it over time !
Noe Combes Bardoll
7844
Noe Combes Bardoll 2024.11.26 13:29 
 

I have used several trade managers but DashPlus is by far the best. It has all the features you could need, trailing stops, trade lines, alerts, news events. Plus being able to view the average price of your positions and recover them with them is genius! I can't recommend this tool enough

Henry Lyubomir Wallace
4288
Réponse du développeur Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 13:42
Very pleased your experience was so positive!
Répondre à l'avis