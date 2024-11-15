Trade Manager DashPlus

DashPlus est un outil de gestion de trading avancé conçu pour améliorer l'efficacité et la performance de vos transactions sur la plateforme MetaTrader 5. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités, incluant le calcul des risques, la gestion des ordres, des systèmes de grilles avancés, des outils basés sur les graphiques et des analyses de performance.

Fonctionnalités principales

1. Grille de récupération

Implémente un système de grille flexible et de moyenne pour gérer les transactions dans des conditions de marché défavorables.

Permet des points d'entrée et de sortie stratégiques pour optimiser les efforts de récupération de transactions.

2. Grille de pile

Conçue pour maximiser les rendements potentiels des transactions favorables en ajoutant des positions pendant les mouvements de marché forts.

Vous permet de tirer parti des marchés en tendance en augmentant les transactions gagnantes.

3. Lignes de P&L

Fournit une représentation visuelle des scénarios de profit et de perte potentiels directement sur le graphique.

Ajustez les paramètres et déplacez les lignes de P&L pour évaluer divers résultats de transaction avant exécution.

4. Mode panier

Simplifie la gestion de plusieurs positions sur le même symbole en les combinant en une seule position agrégée.

Facilite le suivi et l'application du stop loss, du take profit et d'autres modifications d'ordres basées sur le prix moyen.

5. Actualités sur le graphique

Intègre les événements économiques programmés dans vos graphiques de trading.

Vous aide à rester informé des événements à venir qui pourraient impacter la volatilité du marché, permettant une meilleure planification des transactions.

6. Alertes

Définissez des alertes basées sur le temps ou le prix avec des notifications affichées dans MT5 ou envoyées sur votre appareil mobile via l'application MT5.

Utile pour surveiller les niveaux de prix clés ou les sessions de trading importantes.

7. Statistiques de performance

Offre une analyse détaillée de votre performance de trading, incluant des graphiques de solde interactifs.

Fournit des métriques complètes pour vous aider à identifier vos stratégies et symboles de trading les plus et les moins efficaces.

Fonctionnalités supplémentaires

Interface conviviale : Interface graphique intuitive avec des contrôles de trading complets.

: Interface graphique intuitive avec des contrôles de trading complets. Ordres glisser-déposer : Placez des ordres de marché et en attente directement sur le graphique en utilisant la fonction glisser-déposer.

: Placez des ordres de marché et en attente directement sur le graphique en utilisant la fonction glisser-déposer. Visualisation de l'historique des transactions : Affiche les transactions historiques sur le graphique avec des étiquettes de profit détaillées.

: Affiche les transactions historiques sur le graphique avec des étiquettes de profit détaillées. Gestion des transactions à distance : Gérez les transactions saisies depuis votre appareil mobile via DashPlus.

: Gérez les transactions saisies depuis votre appareil mobile via DashPlus. Calculateur de taille de lot automatique : Calcul automatique des tailles de lot avec plusieurs modes de gestion des risques.

: Calcul automatique des tailles de lot avec plusieurs modes de gestion des risques. Points d'équilibre et stop suiveur automatisés : Définissez des points d'équilibre et des stops suiveurs prédéfinis pour gérer les positions ouvertes.

: Définissez des points d'équilibre et des stops suiveurs prédéfinis pour gérer les positions ouvertes. Fonctions de clôture automatique : Fermez automatiquement les positions en fonction de seuils de profit ou de perte, applicable aux symboles individuels ou à tous les symboles.

: Fermez automatiquement les positions en fonction de seuils de profit ou de perte, applicable aux symboles individuels ou à tous les symboles. Protection de la perte maximale quotidienne : Définissez des limites de perte quotidienne pour gérer l'exposition globale au risque.

: Définissez des limites de perte quotidienne pour gérer l'exposition globale au risque. Clôture partielle et inversion des transactions : Options pour clôturer partiellement les positions ou inverser les transactions en fonction des conditions de marché.

: Options pour clôturer partiellement les positions ou inverser les transactions en fonction des conditions de marché. Paramètres de ratio risque/récompense : Définissez des ratios risque/récompense en fonction de votre stratégie de trading.

: Définissez des ratios risque/récompense en fonction de votre stratégie de trading. Capture d'écran rapide : Capturez et enregistrez des captures d'écran de vos graphiques en un clic.

: Capturez et enregistrez des captures d'écran de vos graphiques en un clic. Affichage des données en temps réel : Affichage en direct de l'écart, de la plage vraie moyenne (ATR), du P&L flottant et du minuteur de bougie sur le graphique.

Support et ressources

Support client : Support en ligne rapide pour tous nos produits sur MQL.

Matériaux éducatifs : Accédez à des tutoriels vidéo gratuits et des cours pour vous aider à tirer le meilleur parti de DashPlus.

Ressources de trading : Stratégies de trading et fichiers de configuration gratuits.

Engagement communautaire : Rejoignez notre communauté active pour l'interaction avec les utilisateurs, le support et le partage d'idées.

Questions fréquemment posées

Q : Une version d'essai gratuite est-elle disponible ?

R : Oui, veuillez nous contacter directement pour savoir comment accéder à une version d'essai gratuite.

Q : Ai-je besoin d'un VPS (serveur privé virtuel) pour utiliser DashPlus ?

R : Un VPS est recommandé si vous maintenez des positions ouvertes pendant la nuit pour assurer une opération ininterrompue.

Q : Existe-t-il des ressources éducatives pour DashPlus ?

R : Oui, des cours gratuits et des tutoriels sont disponibles, contactez-nous pour plus de détails.

Q : Puis-je suggérer des fonctionnalités supplémentaires pour DashPlus ?

R : Absolument. Nous accueillons les suggestions qui peuvent améliorer la fonctionnalité et l'expérience utilisateur de DashPlus.





Veuillez noter : L'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie.



