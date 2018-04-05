GOLD Scalping Dragon V3

Content de te revoir. Finalement, cette EA a été publiée. EA extrait d’années d’expérience dans le commerce de l’or. Les caractéristiques de l’Or sont les suivantes : grande tendance toujours à la hausse, forte volatilité. La résilience des actions est la clé du trading de l’or. Cette EA est conçue pour ouvrir uniquement des positions d'ACHAT, car il a été étudié au fil des années que les positions d'ACHAT sont toujours supérieures aux positions de VENTE. Cette EA est également conçue pour s'appuyer sur la résilience de vos capitaux propres, en prenant une position d'ACHAT limitée et en la clôturant automatiquement lorsque le profit est réalisé. Vous n'avez pas besoin de recharger et d'éviter les appels de marge si vous respectez toutes les conditions générales. La méthode de prise de position est basée sur la correction des prix avec l'indicateur RSI lors d'un retournement/pullback. --- Cette EA est effectivement implémentée sur M5 et M15. Appliqué à une période plus longue, c’est tout aussi bien. Fonds propres minimum 500-1000$ pour une taille de lot 0,01 et 3000-10,000$ pour une taille de lot 0,1 --- Arrangement. Très facile à installer. Il vous suffit de préciser : 1. Prendre des bénéfices (en $) 2. Position ouverte maximale 3. Lots fixes --- Après avoir effectué les réglages, vous pouvez implémenter un délai M5 ou un délai M15 dans différents terminaux. L'utilisation d'un VPS 24h/24 et 7j/7 est fortement recommandée afin qu'EA fonctionne de manière entièrement automatique. --- EA Gold Scalping Dragon procure une sensation de calme, de confort et une croissance constante des bénéfices. Il vous suffit de l'installer, de fournir suffisamment de fonds propres et de vous asseoir. Votre machine à sous fonctionne automatiquement en continu.



