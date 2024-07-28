CyBRG RX

Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération

Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading.
Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée.

Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes.

Le prochain prix est de 890 USD.


Broker
 Tout broker, ECN/Spread ZÉRO de préférence
Effet de levier
à partir de 1:20
Dépôt
 min. 50 USD


Symbole
 USDJPY
Timeframe
 H1


Pourquoi choisir CyBRG RX ?
  • Réseaux neuronaux de pointe : CyBRG RX utilise des algorithmes d’IA sophistiqués qui apprennent et évoluent, vous offrant une analyse approfondie du marché.
  • Stratégies adaptatives : adaptées à la nature dynamique des marchés financiers, CyBRG RX ajuste continuellement ses stratégies pour vous garder en avance.
  • Interface conviviale : avec un design épuré et intuitif, CyBRG RX facilite la navigation et l’utilisation de ses fonctionnalités, que vous soyez débutant ou trader expérimenté.
  • Analyses en temps réel : recevez des insights basés sur les données et prenez des décisions éclairées grâce à l’analyse en temps réel.
  • Sécurité robuste : la protection de vos données est notre priorité. CyBRG RX emploie un chiffrement avancé et des mesures de sécurité pour sécuriser vos informations et vos opérations.
  • Support 24/7 : notre équipe dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à vos questions et résoudre vos problèmes, assurant une expérience de trading fluide et efficace.


Vivez l’innovation dans le trading
CyBRG RX n’est pas seulement un Expert Advisor ; c’est un aperçu de l’avenir du trading intelligent. Que vous exploriez de nouvelles opportunités ou affiniez vos stratégies existantes, CyBRG RX est là pour enrichir votre parcours de trading.

  • Intégration transparente : CyBRG RX s’intègre parfaitement à vos plateformes de trading existantes, vous permettant d’exploiter ses capacités avancées sans perturber votre flux de travail.
  • Alertes personnalisables : restez informé grâce à des notifications configurables qui vous tiennent au courant des mouvements du marché et des opportunités de trading.
  • Backtesting et simulation : testez vos stratégies avec des données historiques et des outils de simulation pour optimiser votre approche avant de la déployer en réel.
  • Reporting complet : accédez à des rapports détaillés et à des métriques de performance pour analyser vos activités de trading et prendre des décisions basées sur les données.


Découvrez le futur du trading dès aujourd’hui avec CyBRG RX — là où la technologie rencontre l’intuition.
Laissez CyBRG RX être votre partenaire de confiance pour naviguer dans la complexité des marchés financiers et vivez un nouveau niveau d’efficacité et d’efficacité en trading.

Embrassez l’avenir avec CyBRG RX et transformez votre stratégie de trading grâce à la puissance des réseaux neuronaux. Votre voyage vers un trading plus intelligent commence ici.


Note importante

Il est important de noter que, bien qu’un Expert Advisor basé sur les réseaux neuronaux comme CyBRG RX EA puisse fournir des insights précieux et améliorer les performances de trading, il ne garantit pas les mêmes résultats. Les marchés financiers sont complexes et imprévisibles, et comportent toujours des risques.


Avis 13
gdv7987
24
gdv7987 2024.11.07 02:32 
 

I made over $2000 in great EA paper trading. Can you tell me when the price will increase?

Steffen
278
Steffen 2024.09.18 18:02 
 

This trading machine is one of most advanced advisors I've ever worked with: Look at these live results since setup this september: 7 profit and 1 loss trade, which is extremly close to test results. Therefore max. recommendation and max. star rating. Note: used TP was 11 until yesterday when loss trade occured, default is 10.

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.09.07 00:59 
 

Very happy. Long life to the Cybrg!

rgbde
174
rgbde 2024.12.12 14:18 
 

NÃO COMPREM ALTO RISCO DE PERDER TODO O SEU DINHEIRO, Infelizmente perdeu mais de 78% do capital em pouco mais de 2 meses, coloquei em uma conta demo ainda bem, coloquei o EA com gerenciamento de risco e lote especificado. A experiência foi pessima, vou desativar o EA e nunca mais vou usar. Altissimo risco em uma comta de 5K.

Payub Phadkaew
128
Payub Phadkaew 2024.11.01 11:52 
 

GG

Vladyslav Korshunov
204
Vladyslav Korshunov 2024.10.24 12:08 
 

I rented it for a month, at first the bot traded normally, 1 deal destroyed the income for the month, today the deal tried to trade off the losses and made losses of 10% of the deposit, in total I lost more than 1000 dollars

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2024.10.24 14:00
Hello, thank you for your review.
But you seem to be using high risk + high aggression, which means you are aware of how much you are losing, this is also shown in the EA menu as soon as you set this. And high aggression has more losing trades than low.
So I don't understand why you rate the EA so badly, because my signals are good, of course with balanced risk. And losses are part of trading.
uchimi
1660
uchimi 2024.09.04 15:44 
 

I am very happy with this EA. The performance of this EA is very good. And the seller's support is very kind. I can recommend this EA!

DD R
145
DD R 2024.08.31 01:29 
 

So far, I have been using this ea for half of a month. Thus far, I am breakeven. I have won many trades, but one loss wiped those trades away, and now I am at breakeven. I will continue updating this review as I continue monitoring this ea. Very great seller in terms of communicating, and is always polite. At the moment, I would recommend this ea :)

UPDATE (Sep.4.2024): EA has recovered the loss from the beginning. I am currently in profit. I am running highest risk settings as I was comfortable with backtest results. I am hoping that this performance will continue to be steady and successful over the coming months. Excellent work.

bullier
254
bullier 2024.08.26 17:28 
 

Magic ea. Works good.

Julian Alonso Gonzalez Stein
432
Julian Alonso Gonzalez Stein 2024.08.20 22:48 
 

It doesn't do magic, but it's the closest thing to a miracle I've found. Since I installed it, it took a few days to start trading, but I asked Arseny Potyekhin why it wasn't working and he told me that it takes time to analyze the market to make safer trades, which was true because 1 week later he made his first trade. with $400 in profits (I should mention that I have it at the highest risk level). It has continued to operate in the same way and I could not be more satisfied with the functionality of the EA and the service with the seller. The seller's answers are a bit ambiguous, but this is because the EA is so well designed that you don't need to have extensive answers since in the end it will work better than you expect.

Muhammad Faheem Aslam
556
Muhammad Faheem Aslam 2024.08.19 22:34 
 

Ea is Working Excellent also the Sir Arseny is Great Man , very very Supportive Guy , Thanks for His Great Support and Providing an Excellent EA Strategy. I'm also Looking to Buy BitBull BTC Ea

richieg1
129
richieg1 2024.08.08 20:56 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

GOEXPERT
1460
GOEXPERT 2024.07.30 19:09 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

