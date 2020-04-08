Angular Trend Lines

Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers.
Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies
Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison.
L'indicateur d'analyse technique combine le lissage des chandeliers et la géométrie du graphique.

Il existe deux types de lignes et de flèches de tendance : les lignes et les flèches rouges pour la direction haussière. Les lignes et les flèches violettes pour la direction baissière.

Capacités de l'indicateur
L'indicateur est facile à utiliser et à configurer, peut être utilisé pour l'analyse des tendances et pour recevoir des signaux pour l'ouverture d'ordres.
L'indicateur ne repeint pas, des flèches apparaissent à la clôture de la bougie.
Fournit plusieurs types d’alertes lorsque des signaux se produisent.
Peut être utilisé sur tous les instruments financiers (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.)
L'indicateur peut fonctionner sur n'importe quelle période et sur n'importe quel graphique.
L'indicateur utilise des algorithmes légers qui ne chargent pas le processeur, garantissant une utilisation dans plusieurs fenêtres.
Sélectionnez les paramètres en fonction de la période et de la méthode de trading.

Principaux paramètres d'entrée
Period - Nombre de bougies pour le calcul de l'analyse.
Angle - La pente des lignes de tendance.
