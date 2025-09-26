Le taux de chômage sur 3 mois représente une variation en pourcentage du nombre total de citoyens de Hong Kong au chômage au cours des trois derniers mois. Les citoyens au chômage comprennent les personnes âgées de plus de 15 ans qui n’ont pas eu d’emploi rémunéré au cours des 7 derniers jours. Le calcul comprend les citoyens qui sont à la recherche d’un emploi depuis 30 jours, ainsi que ceux qui ont cessé de chercher (reflétés dans le rapport comme des « travailleurs découragés »). Les valeurs des indicateurs sont désaisonnalisées. Une croissance d’indication plus élevée que prévu peut afficher une baisse du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut à son tour défavorablement affecter les cours du dollar de Hong Kong.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage à Hong Kong sur 3 mois (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.