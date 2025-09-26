Calendrier économique
Indice Markit des directeurs d’achat (PMI) de Hong Kong (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))
|Bas
|50.7
|49.2
|
49.2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|49.9
|
50.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice Markit des directeurs d’achat (PMI) traduit les conditions de l’environnement des affaires dans le secteur manufacturier de Hong Kong. L’indicateur est mensuellement calculé sur la base de l’enquête auprès des chefs d’entreprise, au cours de laquelle ils évaluent les ventes, le nombre de commandes, l’emploi et les prévisions. Le PMI est l’un des indicateurs mesurant la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar de Hong Kong.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit des directeurs d’achat (PMI) de Hong Kong (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress