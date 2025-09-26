L’indice Markit des directeurs d’achat (PMI) traduit les conditions de l’environnement des affaires dans le secteur manufacturier de Hong Kong. L’indicateur est mensuellement calculé sur la base de l’enquête auprès des chefs d’entreprise, au cours de laquelle ils évaluent les ventes, le nombre de commandes, l’emploi et les prévisions. Le PMI est l’un des indicateurs mesurant la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar de Hong Kong.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit des directeurs d’achat (PMI) de Hong Kong (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.