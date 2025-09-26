CalendrierSections

Indice Markit des directeurs d’achat (PMI) de Hong Kong (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Hong Kong
HKD, Dollar de Hong Kong
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 50.7 49.2
49.2
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
49.9
50.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice Markit des directeurs d’achat (PMI) traduit les conditions de l’environnement des affaires dans le secteur manufacturier de Hong Kong. L’indicateur est mensuellement calculé sur la base de l’enquête auprès des chefs d’entreprise, au cours de laquelle ils évaluent les ventes, le nombre de commandes, l’emploi et les prévisions. Le PMI est l’un des indicateurs mesurant la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar de Hong Kong.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit des directeurs d’achat (PMI) de Hong Kong (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
50.7
49.2
49.2
juil. 2025
49.2
49.2
47.8
juin 2025
47.8
49.2
49.0
mai 2025
49.0
48.1
48.3
avr. 2025
48.3
49.5
48.3
mars 2025
48.3
48.4
49.0
févr. 2025
49.0
48.8
51.0
janv. 2025
51.0
50.1
51.1
déc. 2024
51.1
48.7
51.2
nov. 2024
51.2
53.1
52.2
oct. 2024
52.2
50.8
50.0
sept. 2024
50.0
48.2
49.4
août 2024
49.4
50.4
49.5
juil. 2024
49.5
49.2
48.2
juin 2024
48.2
50.4
49.2
mai 2024
49.2
50.4
50.6
avr. 2024
50.6
50.8
50.9
mars 2024
50.9
48.3
49.7
févr. 2024
49.7
48.8
49.9
janv. 2024
49.9
51.5
51.3
déc. 2023
51.3
49.5
50.1
nov. 2023
50.1
49.2
48.9
oct. 2023
48.9
49.7
49.6
sept. 2023
49.6
49.6
49.8
août 2023
49.8
49.8
49.4
juil. 2023
49.4
50.4
50.3
juin 2023
50.3
51.5
50.6
mai 2023
50.6
53.0
52.4
avr. 2023
52.4
53.7
53.5
mars 2023
53.5
52.6
53.9
févr. 2023
53.9
50.4
51.2
janv. 2023
51.2
49.1
49.6
déc. 2022
49.6
49.0
48.7
nov. 2022
48.7
48.6
49.3
oct. 2022
49.3
49.6
48.0
sept. 2022
48.0
51.8
51.2
août 2022
51.2
52.4
52.3
juil. 2022
52.3
53.7
52.4
juin 2022
52.4
53.4
54.9
mai 2022
54.9
46.9
51.7
avr. 2022
51.7
42.4
42.0
mars 2022
42.0
45.8
42.9
févr. 2022
42.9
49.8
48.9
janv. 2022
48.9
51.7
50.8
déc. 2021
50.8
51.7
52.6
nov. 2021
52.6
51.3
50.8
oct. 2021
50.8
52.5
51.7
sept. 2021
51.7
52.3
53.3
août 2021
53.3
51.4
51.3
juil. 2021
51.3
52.0
51.4
1234
