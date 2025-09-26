Les Réserves de Devises Étrangères reflètent la valeur totale des réserves de change, des titres, des dépôts bancaires, des obligations, des bons du Trésor, des droits de tirage spéciaux et des réserves d’or de Hong Kong. Une valeur plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours du dollar de Hong Kong, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRéserves de Devises Étrangères de Hong Kong (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.