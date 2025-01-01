Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveGetY TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesWidthLinesEndStyleHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible GetY Ecrit dans le tableau les coordonnées Y de tous les points de la courbe. void GetY( double &y[] // Coordonnées Y ) Paramètres &y[] [out] Tableau pour l'écriture des coordonnées Y. GetX LinesStyle