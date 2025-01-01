DocumentationSections
GetY

Ecrit dans le tableau les coordonnées Y de tous les points de la courbe.

void  GetY(
   double  &y[]      // Coordonnées Y
   )

Paramètres

&y[]

[out]  Tableau pour l'écriture des coordonnées Y.