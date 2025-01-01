Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveYMax TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesWidthLinesEndStyleHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible YMax Retourne la valeur maximum de la fonction Y (nombres réels uniquement). double YMax() Valeur de Retour La valeur maximum de la fonction Y (nombres réels uniquement). XMin YMin