Référence MQL5 Bibliothèque Standard Graphiques Scientifiques CCurveLines IsSmooth 

LinesIsSmooth (méthode Get)

Retourne un flag définissant si le lissage doit être effectué lors du dessin d'une courbe avec des lignes.

bool  LinesIsSmooth()

Valeur de Retour

Valeur du flag

Note

true – effectue le lissage

false – n'effectue pas le lissage

LinesIsSmooth (méthode Set)

Définit un flag spécifiant si le lissage doit être effectué lors du dessin d'une courbe avec des lignes.

void  LinesIsSmooth(
   const bool  smooth      // valeur du flag
   )

Paramètres

smooth

[in]  Valeur du flag

Note

true – effectue le lissage

false – n'effectue pas le lissage