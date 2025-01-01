- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesIsSmooth (méthode Get)
Retourne un flag définissant si le lissage doit être effectué lors du dessin d'une courbe avec des lignes.
|
bool LinesIsSmooth()
Valeur de Retour
Valeur du flag
Note
true – effectue le lissage
false – n'effectue pas le lissage
LinesIsSmooth (méthode Set)
Définit un flag spécifiant si le lissage doit être effectué lors du dessin d'une courbe avec des lignes.
|
void LinesIsSmooth(
Paramètres
smooth
[in] Valeur du flag
Note
true – effectue le lissage
false – n'effectue pas le lissage