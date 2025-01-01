LinesIsSmooth (méthode Get)

Retourne un flag définissant si le lissage doit être effectué lors du dessin d'une courbe avec des lignes.

bool LinesIsSmooth()

Valeur de Retour

Valeur du flag

Note

true – effectue le lissage

false – n'effectue pas le lissage

LinesIsSmooth (méthode Set)

Définit un flag spécifiant si le lissage doit être effectué lors du dessin d'une courbe avec des lignes.

void LinesIsSmooth(

const bool smooth

)

Paramètres

smooth

[in] Valeur du flag

Note

true – effectue le lissage

false – n'effectue pas le lissage