Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveXMax TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesWidthLinesEndStyleHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible XMax Retourne la valeur maximum de la fonction X (nombres réels uniquement). double XMax() Valeur de Retour Le nombre réel maximum parmi tous les arguments de la fonction. Color XMin