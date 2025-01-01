DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurvePointsFill 

PointsFill (méthode Get)

Retourne un flag déterminant si les points de la courbe doivent etre remplis.

bool  PointsFill ()

Valeur de Retour

La valeur du flag.

Note

true – effectue le remplissage

false – n'effectue pas le remplissage

PointsFill (méthode Set)

Définit un flag déterminant si les points de la courbe doivent etre remplis.

void  PointsFill(
   const bool  fill      // valeur du flag
   )

Paramètres

fill

[in]  Valeur du flag.

Note

true – effectue le remplissage

false – n'effectue pas le remplissage