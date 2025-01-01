- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsFill (méthode Get)
Retourne un flag déterminant si les points de la courbe doivent etre remplis.
|
bool PointsFill ()
Valeur de Retour
La valeur du flag.
Note
true – effectue le remplissage
false – n'effectue pas le remplissage
PointsFill (méthode Set)
Définit un flag déterminant si les points de la courbe doivent etre remplis.
|
void PointsFill(
Paramètres
fill
[in] Valeur du flag.
Note
true – effectue le remplissage
false – n'effectue pas le remplissage