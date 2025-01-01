PointsFill (méthode Get)

Retourne un flag déterminant si les points de la courbe doivent etre remplis.

bool PointsFill ()

Valeur de Retour

La valeur du flag.

Note

true – effectue le remplissage

false – n'effectue pas le remplissage

PointsFill (méthode Set)

Définit un flag déterminant si les points de la courbe doivent etre remplis.

void PointsFill(

const bool fill

)

Paramètres

fill

[in] Valeur du flag.

Note

true – effectue le remplissage

false – n'effectue pas le remplissage