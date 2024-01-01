- Type
TrendLineVisible (méthode Get)
Retourne le flag de visibilité d'une ligne de tendance.
bool TrendLineVisible()
Valeur de Retour
La valeur du flag spéciifant si une ligne de tendance est visible.
TrendLineVisible (méthode Set)
Définit le flag de visibilité d'une ligne de tendance.
void TrendLineVisible(
Paramètres
visible
[in] Une valeur pour le flag de visibilité de la ligne de tendance.
Exemple :
Le code du dessin de la ligne de tendance sur le graphique se trouve ci-dessous :
//+------------------------------------------------------------------+