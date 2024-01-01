DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard Graphiques Scientifiques CCurve TrendLineVisible 

TrendLineVisible (méthode Get)

Retourne le flag de visibilité d'une ligne de tendance.

bool  TrendLineVisible()

Valeur de Retour

La valeur du flag spéciifant si une ligne de tendance est visible.

TrendLineVisible (méthode Set)

Définit le flag de visibilité d'une ligne de tendance.

void  TrendLineVisible(
   const bool  visible      // valeur du flag
   )

Paramètres

visible

[in]  Une valeur pour le flag de visibilité de la ligne de tendance.

Exemple :

graphics_trend

Le code du dessin de la ligne de tendance sur le graphique se trouve ci-dessous :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TrendLineGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de lancement du programme                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]={12.0,11.5,11.0,12.0,10.5,10.0,9.0,8.5,10.0,8.5,10.0,8.0,9.5,10.0,15.0};
   double y[]={130.0,165.0,150.0,150.0,140.0,198.0,220.0,215.0,225.0,190.0,170.0,160.0,150.0,225.0,95.00};
//--- crée le graphique
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"TrendLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TrendLineGraphic");
     }
//--- crée la courbe
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_POINTS);
//--- définit les propriétés de la courbe
   curve.TrendLineVisible(true);
   curve.TrendLineColor(ColorToARGB(clrRed));
//--- dessin 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }