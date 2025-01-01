Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveYMin TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesWidthLinesEndStyleHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible YMin Retourne la valeur minimum de la fonction Y (nombres réels uniquement). double YMin() Valeur de Retour La valeur minimum de la fonction Y (nombres réels uniquement). YMax Size