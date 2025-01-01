Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveGetX TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesWidthLinesEndStyleHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible GetX Ecrit dans le tableau les coordonnées X de tous les points de la courbe. void GetX( double &x[] // Coordonnées Х ) Paramètres &x[] [out] Tableau pour l'écriture des coordonnées X. PointsColor GetY