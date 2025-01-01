DocumentationSections
GetX

Ecrit dans le tableau les coordonnées X de tous les points de la courbe.

void  GetX(
   double  &x[]      // Coordonnées Х
   )

Paramètres

&x[]

[out]  Tableau pour l'écriture des coordonnées X.