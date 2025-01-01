Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurveXMin TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesWidthLinesEndStyleHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible XMin Retourne la valeur minimum de la fonction X (nombres réels uniquement). double XMin() Valeur de Retour Le nombre réel minimum parmi tous les arguments de la fonction. XMax YMax