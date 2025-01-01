PointsType (méthode Get)

Retourne le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.

ENUM_POINT_TYPE PointsType()

Valeur de Retour

La valeur du flag indiquant le type de points.

PointsType (méthode Set)

Définit le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.

void PointsType(

ENUM_POINT_TYPE type

)

Paramètres

type

[in] Une valeur du flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.