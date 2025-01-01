DocumentationSections
PointsType (méthode Get)

Retourne le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.

ENUM_POINT_TYPE  PointsType()

Valeur de Retour

La valeur du flag indiquant le type de points.

PointsType (méthode Set)

Définit le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.

void  PointsType(
   ENUM_POINT_TYPE  type      // valeur du flag
   )

Paramètres

type

[in]  Une valeur du flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.