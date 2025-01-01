- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsType (méthode Get)
Retourne le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.
|
ENUM_POINT_TYPE PointsType()
Valeur de Retour
La valeur du flag indiquant le type de points.
PointsType (méthode Set)
Définit le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.
|
void PointsType(
Paramètres
type
[in] Une valeur du flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.