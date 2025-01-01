- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesStyle (méthode Get)
Retourne le style de ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.
|
ENUM_LINE_STYLE LinesStyle()
Valeur de Retour
Le style de ligne.
LinesStyle (méthode Set)
Définit le style de ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.
|
void LinesStyle (
Paramètres
style
[in] Le style de ligne.