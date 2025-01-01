DocumentationSections
LinesStyle (méthode Get)

Retourne le style de ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.

ENUM_LINE_STYLE  LinesStyle()

Valeur de Retour

Le style de ligne.

LinesStyle (méthode Set)

Définit le style de ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes.

void  LinesStyle (
   ENUM_LINE_STYLE  style      // style de ligne
   )

Paramètres

style

[in]  Le style de ligne.