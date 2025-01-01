DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurvePointsSize 

PointsSize (méthode Get)

Retourne la taille linéaire (en pixels) des points utilisés dans le dessin de la courbe.

int  PointsSize()

Valeur de Retour

La taille des points en pixels définissant la courbe.

PointsSize (méthode Set)

Définit la taille linéaire (en pixels) des points utilisés dans le dessin de la courbe.

void  PointsSize(
   const int  size      // taille des points en pixels
   )

Paramètres

size

[in]  La taille linéaire (en pixels) des points utilisés pour dessiner la courbe.