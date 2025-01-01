- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsSize (méthode Get)
Retourne la taille linéaire (en pixels) des points utilisés dans le dessin de la courbe.
int PointsSize()
Valeur de Retour
La taille des points en pixels définissant la courbe.
PointsSize (méthode Set)
Définit la taille linéaire (en pixels) des points utilisés dans le dessin de la courbe.
void PointsSize(
Paramètres
size
[in] La taille linéaire (en pixels) des points utilisés pour dessiner la courbe.