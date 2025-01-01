PointsSize (méthode Get)

Retourne la taille linéaire (en pixels) des points utilisés dans le dessin de la courbe.

int PointsSize()

Valeur de Retour

La taille des points en pixels définissant la courbe.

PointsSize (méthode Set)

Définit la taille linéaire (en pixels) des points utilisés dans le dessin de la courbe.

void PointsSize(

const int size

)

Paramètres

size

[in] La taille linéaire (en pixels) des points utilisés pour dessiner la courbe.