CKeyValuePair<TKey, TValue>
La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implémente une paire clé/valeur.
Description
La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implémente lees méthodes permettant de travailler avec la clé et la valeur d'une paire clé/valeur.
Déclaration
|
template<typename TKey, typename TValue>
Fichier header
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CKeyValuePair
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Retourne et définit la clé d'une paire clé/valeur
|
Retourne et définit la valeur d'une paire clé/valeur
|
Crée une nouvelle paire clé/valeur dont la clé et la valeur sont égales aux données courante
|
Compare la paire clé/valeur actuelle avec celle spécifiée
|
Vérifie si la paire clé/valeur actuelle est égale à la paire spécifiée
|
Calcule la valeur de hashage basée sur la paire clé/valeur