CKeyValuePair<TKey, TValue>

La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implémente une paire clé/valeur.

Description

La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implémente lees méthodes permettant de travailler avec la clé et la valeur d'une paire clé/valeur.

Déclaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Fichier header

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  IEqualityComparable

      IComparable

          CKeyValuePair

Méthodes de classe

Méthode

Description

Key

Retourne et définit la clé d'une paire clé/valeur

Value

Retourne et définit la valeur d'une paire clé/valeur

Clone

Crée une nouvelle paire clé/valeur dont la clé et la valeur sont égales aux données courante

Compare

Compare la paire clé/valeur actuelle avec celle spécifiée

Equals

Vérifie si la paire clé/valeur actuelle est égale à la paire spécifiée

HashCode

Calcule la valeur de hashage basée sur la paire clé/valeur
Key