DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCDefaultComparer<T> 

CDefaultComparer<T>

CDefaultComparer<T> est une classe d'aide qui implémente l'interface générique IComparer<T> basée sur les méthodes globales Compare.

Description

La classe CDefaultComparer<T> est utilisée par défaut dans les collections de données génériques, sauf si l'utilisateur utilise implicitement une autre classe implémentant l'interface IComparer<T>.

Déclaration

   template<typename T>
   class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Fichier header

   #include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  IComparer

      CDefaultComparer

Méthodes de classe

Méthode

Description

Compare

Compare 2 valeurs de type T