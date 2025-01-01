Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T> est une classe d'aide qui implémente l'interface générique IComparer<T> basée sur les méthodes globales Compare.
Description
La classe CDefaultComparer<T> est utilisée par défaut dans les collections de données génériques, sauf si l'utilisateur utilise implicitement une autre classe implémentant l'interface IComparer<T>.
Déclaration
template<typename T>
Fichier header
#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
CDefaultComparer
Méthodes de classe
Méthode
Description
Compare 2 valeurs de type T