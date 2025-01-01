CDefaultComparer<T>

CDefaultComparer<T> est une classe d'aide qui implémente l'interface générique IComparer<T> basée sur les méthodes globales Compare.

Description

La classe CDefaultComparer<T> est utilisée par défaut dans les collections de données génériques, sauf si l'utilisateur utilise implicitement une autre classe implémentant l'interface IComparer<T>.

Déclaration

template<typename T>

class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Fichier header

#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Hiérarchie d'Héritage IComparer CDefaultComparer

Méthodes de classe