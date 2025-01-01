IComparable<T>

IComparable<T> est une interface pour implémenter des objets pouvant être comparés pour déterminer si l'un est plus grand, égal ou plus petit que l'autre

Description

L'interface IComparable<T> définit une méthode pour comparer l'objet courant avec un autre objet du même type, grâce à quoi la collection de ces objets peut être triée.

Déclaration

template<typename T>

interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Hiérarchie d'Héritage IEqualityComparable IComparable Descendants directs CKeyValuePair

Méthodes de classe