DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesIComparable<T> 

IComparable<T>

IComparable<T> est une interface pour implémenter des objets pouvant être comparés pour déterminer si l'un est plus grand, égal ou plus petit que l'autre

Description

L'interface IComparable<T> définit une méthode pour comparer l'objet courant avec un autre objet du même type, grâce à quoi la collection de ces objets peut être triée.

Déclaration

   template<typename T>
   interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Fichier header

   #include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  IEqualityComparable

      IComparable

Descendants directs

CKeyValuePair

Méthodes de classe

Méthode

Description

Compare

Compare l'objet courant avec la valeur spécifiée