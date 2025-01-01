IComparable<T>
IComparable<T> est une interface pour implémenter des objets pouvant être comparés pour déterminer si l'un est plus grand, égal ou plus petit que l'autre
Description
L'interface IComparable<T> définit une méthode pour comparer l'objet courant avec un autre objet du même type, grâce à quoi la collection de ces objets peut être triée.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
IComparable
Descendants directs
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Compare l'objet courant avec la valeur spécifiée