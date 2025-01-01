- Add
CSortedSet<T>
CSortedSet<T> est une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>.
Description
La classe CSortedSet<T> est une implémentation du set dynamique trié de données de type T, avec l'unicité de chaque valeur. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets et toutes les opérations liées, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\SortedSet.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CSortedSet
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Ajoute un élémént à un set trié
|
Retourne le nombre d'éléments dans un set trié
|
Détermine si un set trié contient un élément ayant la valeur spécifiée
|
Retourne un pointeur sur l'interface IComparer<T>, utilisé pour organiser un set trié.
|
Retourne l'élément minimum d'un set trié
|
Retourne l'élément maximum d'un set trié
|
Copie tous les éléments d'un set trié dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
|
Supprime tous les éléments d'un set trié
|
Supprime l'occurrence de l'élément spécifié du set trié
|
Effectue l'opération de différence entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'opération d'intersection entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'opération de différence symétrique entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'union entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Détermine si le set trié actuel est un vrai sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set trié actuel est un vrai sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set trié actuel est un sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set trié actuel est un sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set trié actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié
|
Détermine si le set trié actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié
|
Retourne un sous-ensemble spécifié par les valeurs minimum et maximum du set trié actuel
|
Retourne une copie du set trié actuel dans lequel tous les éléments sont arrangés en ordre inverse