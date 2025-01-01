DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedSet<T> 

CSortedSet<T>

CSortedSet<T> est une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>.

Description

La classe CSortedSet<T> est une implémentation du set dynamique trié de données de type T, avec l'unicité de chaque valeur. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets et toutes les opérations liées, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

Fichier header

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute un élémént à un set trié

Count

Retourne le nombre d'éléments dans un set trié

Contains

Détermine si un set trié contient un élément ayant la valeur spécifiée

Comparer

Retourne un pointeur sur l'interface IComparer<T>, utilisé pour organiser un set trié.

TryGetMin

Retourne l'élément minimum d'un set trié

TryGetMax

Retourne l'élément maximum d'un set trié

CopyTo

Copie tous les éléments d'un set trié dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments d'un set trié

Remove

Supprime l'occurrence de l'élément spécifié du set trié

ExceptWith

Effectue l'opération de différence entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

IntersectWith

Effectue l'opération d'intersection entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

SymmetricExceptWith

Effectue l'opération de différence symétrique entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

UnionWith

Effectue l'union entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

IsProperSubsetOf

Détermine si le set trié actuel est un vrai sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsProperSupersetOf

Détermine si le set trié actuel est un vrai sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsSubsetOf

Détermine si le set trié actuel est un sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsSupersetOf

Détermine si le set trié actuel est un sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

Overlaps

Détermine si le set trié actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié

SetEquals

Détermine si le set trié actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié

GetViewBetween

Retourne un sous-ensemble spécifié par les valeurs minimum et maximum du set trié actuel

GetReverse

Retourne une copie du set trié actuel dans lequel tous les éléments sont arrangés en ordre inverse
Add