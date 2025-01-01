CSortedSet<T>

CSortedSet<T> est une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>.

Description

La classe CSortedSet<T> est une implémentation du set dynamique trié de données de type T, avec l'unicité de chaque valeur. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets et toutes les opérations liées, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.

Déclaration

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

Fichier header

#include <Generic\SortedSet.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection ISet CSortedSet

Méthodes de classe