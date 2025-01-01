CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue> est une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue>

Description

La classe CHashMap<TKey, TValue> est une implémentation de la table dynamique de hashage, dont les données sont stockées sous la forme de paires clé/valeur non triées et prenant en compte le besoin d'unicité de la clé. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec une table de hashage, tel que l'accès à une valeur par sa clé, la recherche et la suppression du paire clé/valeur, etc.

Déclaration

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

Fichier header

#include <Generic\HashMap.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection IMap CHashMap

Méthodes de classe