CHashMap<TKey, TValue>
CHashMap<TKey, TValue> est une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue>
Description
La classe CHashMap<TKey, TValue> est une implémentation de la table dynamique de hashage, dont les données sont stockées sous la forme de paires clé/valeur non triées et prenant en compte le besoin d'unicité de la clé. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec une table de hashage, tel que l'accès à une valeur par sa clé, la recherche et la suppression du paire clé/valeur, etc.
Déclaration
|
template<typename TKey, typename TValue>
Fichier header
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CHashMap
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Ajoute une paire clé/valeur dans la table de hashage
|
Retourne le nombre d'éléments dans la table de hashage.
|
Retourne un pointeur sur l'interface IEqualityComparer<T>, utilisé pour organiser une table de hashage.
|
Détermine si la table de hashage contient la paire clé/valeur spécifiée
|
Détermine si la table de hashage contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée
|
|
Copie toutes les paires clé/valeur de la table de hashage vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié
|
Supprime tous les éléments de la table de hashage
|
Supprime la première occurrence de la paire clé/valeur de la table de hashage
|
Retourne l'élément ayant la clé spécifiée dans la table de hashage
|
Change la valeur d'une paire clé/valeur de la table de hashage ayant la clé spécifiée