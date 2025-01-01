DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCHashMap<TKey,TValue> 

CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue> est une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue>

Description

La classe CHashMap<TKey, TValue> est une implémentation de la table dynamique de hashage, dont les données sont stockées sous la forme de paires clé/valeur non triées et prenant en compte le besoin d'unicité de la clé. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec une table de hashage, tel que l'accès à une valeur par sa clé, la recherche et la suppression du paire clé/valeur, etc.

Déclaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

Fichier header

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      IMap

          CHashMap

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute une paire clé/valeur dans la table de hashage

Count

Retourne le nombre d'éléments dans la table de hashage.

Comparer

Retourne un pointeur sur l'interface IEqualityComparer<T>, utilisé pour organiser une table de hashage.

Contains

Détermine si la table de hashage contient la paire clé/valeur spécifiée

ContainsKey

Détermine si la table de hashage contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée

ContainsValue

CopyTo

Copie toutes les paires clé/valeur de la table de hashage vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments de la table de hashage

Remove

Supprime la première occurrence de la paire clé/valeur de la table de hashage

TryGetValue

Retourne l'élément ayant la clé spécifiée dans la table de hashage

TrySetValue

Change la valeur d'une paire clé/valeur de la table de hashage ayant la clé spécifiée
