Référence MQL5 

ICollection<T>

ICollection<T> est une interface pour implémenter les collections de données génériques.

Description

L'interface ICollection<T> détermine les méthodes de base pour travailler avec le collections, incluant les méthodes pour compter les éléments, pour vider une collection, pour ajouter ou supprimer des éléments, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   interface ICollection

Fichier header

   #include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

Descendants directs

CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute un élément à une collection

Count

Retourne le nombre d'éléments dans une collection

Contains

Détermine si une collection contient un élément ayant la valeur spécifiée

CopyTo

Copie tous les éléments d'une collection dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments d'une collection

Remove

Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans une collection
