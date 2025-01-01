ICollection<T>

ICollection<T> est une interface pour implémenter les collections de données génériques.

Description

L'interface ICollection<T> détermine les méthodes de base pour travailler avec le collections, incluant les méthodes pour compter les éléments, pour vider une collection, pour ajouter ou supprimer des éléments, etc.

Déclaration

template<typename T>

interface ICollection

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection Descendants directs CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Méthodes de classe