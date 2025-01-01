ICollection<T>
ICollection<T> est une interface pour implémenter les collections de données génériques.
Description
L'interface ICollection<T> détermine les méthodes de base pour travailler avec le collections, incluant les méthodes pour compter les éléments, pour vider une collection, pour ajouter ou supprimer des éléments, etc.
Déclaration
template<typename T>
Fichier header
#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
ICollection
Descendants directs
CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet
Méthodes de classe
Méthode
Description
Ajoute un élément à une collection
Retourne le nombre d'éléments dans une collection
Détermine si une collection contient un élément ayant la valeur spécifiée
Copie tous les éléments d'une collection dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
Supprime tous les éléments d'une collection
Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans une collection