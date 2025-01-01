DocumentationSections
IList<T> est une interface pour implémenter les listes de données génériques.

Description

L'interface IList<T> définit les méthodes de base pour travailler avec les listes, telles que l'accès à un élément par sa position, la recherche et la suppression d'éléments, le tri, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   interface IList : public ICollection<T>

Fichier header

   #include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      IList

Descendants directs

CArrayList

Méthodes de classe

Méthode

Description

TryGetValue

Retourne l'élément de la liste à la position spécifiée

TrySetValue

Change une valeur de la liste à l'indice spécifié

Insert

Insère un élément dans la liste à l'indice spécifié

IndexOf

Recherche la première occurrence d'une valeur dans une liste

LastIndexOf

Recherche la dernière occurrence d'une valeur dans une liste

RemoveAt

Supprime l'élément de la liste à l'indice spécifié