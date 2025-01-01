IList<T>

IList<T> est une interface pour implémenter les listes de données génériques.

Description

L'interface IList<T> définit les méthodes de base pour travailler avec les listes, telles que l'accès à un élément par sa position, la recherche et la suppression d'éléments, le tri, etc.

Déclaration

template<typename T>

interface IList : public ICollection<T>

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection IList Descendants directs CArrayList

Méthodes de classe