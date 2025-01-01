IList<T>
IList<T> est une interface pour implémenter les listes de données génériques.
Description
L'interface IList<T> définit les méthodes de base pour travailler avec les listes, telles que l'accès à un élément par sa position, la recherche et la suppression d'éléments, le tri, etc.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
IList
Descendants directs
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Retourne l'élément de la liste à la position spécifiée
|
Change une valeur de la liste à l'indice spécifié
|
Insère un élément dans la liste à l'indice spécifié
|
Recherche la première occurrence d'une valeur dans une liste
|
Recherche la dernière occurrence d'une valeur dans une liste
|
Supprime l'élément de la liste à l'indice spécifié