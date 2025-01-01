CQueue<T>
CQueue<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.
Description
La classe CQueue<T> est une collection dynamique de données de type T, organisée comme une queue opérant selon le principe FIFO (first in, first out).
Déclaration
template<typename T>
Fichier header
#include <Generic\Queue.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
CQueue
Méthodes de classe
Méthode
Description
Ajoute un élément dans la queue
Retourne le nombre d'éléments dans la queue
Détermine si la queue contient un élément ayant la valeur spécifiée
Définit la capacité d'une queue au nombre actuel d'éléments, libérant ainsi la mémoire non utilisée
Copie tous les éléments d'une queue dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
Supprime tous les éléments d'une queue
Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la queue
Retourne le premier élément et l'enlève de la queue
Retourne le premier élément sans l'enlever de la queue