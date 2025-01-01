DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCQueue<T> 

CQueue<T>

CQueue<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CQueue<T> est une collection dynamique de données de type T, organisée comme une queue opérant selon le principe FIFO (first in, first out).

Déclaration

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

Fichier header

   #include <Generic\Queue.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      CQueue

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute un élément dans la queue

Enqueue

Ajoute un élément dans la queue

Count

Retourne le nombre d'éléments dans la queue

Contains

Détermine si la queue contient un élément ayant la valeur spécifiée

TrimExcess

Définit la capacité d'une queue au nombre actuel d'éléments, libérant ainsi la mémoire non utilisée

CopyTo

Copie tous les éléments d'une queue dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments d'une queue

Remove

Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la queue

Dequeue

Retourne le premier élément et l'enlève de la queue

Peek

Retourne le premier élément sans l'enlever de la queue
Add