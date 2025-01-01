CQueue<T>

CQueue<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CQueue<T> est une collection dynamique de données de type T, organisée comme une queue opérant selon le principe FIFO (first in, first out).

Déclaration

template<typename T>

class CQueue : public ICollection<T>

Fichier header

#include <Generic\Queue.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection CQueue

Méthodes de classe