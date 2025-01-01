IComparer<T>

IComparer<T> est une interface pour implémenter une classe générique comparant 2 objets de type T, pour déterminer si l'un est plus grand, égal ou plus petit que l'autre

Description

L'interface IComparer<T> définit une méthode pour comparer 2 objets de type T, grâce à quoi la collection de ces objets peut être triée.

Déclaration

template<typename T>

interface IComparer

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Hiérarchie d'Héritage IComparer Descendants directs CDefaultComparer

Méthodes de classe