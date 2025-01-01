IEqualityComparable<T>

IEqualityComparable<T> est une interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés.

Description

L'interface IEqualityComparable<T> définit les méthodes pour calculer le code de hashage de l'objet courant et pour vérifier s'il est égal à un autre objet du même type.

Déclaration

template<typename T>

interface IEqualityComparable

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Hiérarchie d'Héritage IEqualityComparable Descendants directs IComparable

Méthodes de classe