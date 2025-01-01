Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesIEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T> est une interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés.
Description
L'interface IEqualityComparable<T> définit les méthodes pour calculer le code de hashage de l'objet courant et pour vérifier s'il est égal à un autre objet du même type.
Déclaration
template<typename T>
Fichier header
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
IEqualityComparable
Descendants directs