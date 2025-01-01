DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesIEqualityComparable<T> 

IEqualityComparable<T>

IEqualityComparable<T> est une interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés.

Description

L'interface IEqualityComparable<T> définit les méthodes pour calculer le code de hashage de l'objet courant et pour vérifier s'il est égal à un autre objet du même type.

Déclaration

   template<typename T>
   interface IEqualityComparable

Fichier header

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  IEqualityComparable

Descendants directs

IComparable

Méthodes de classe

Méthode

Description

Equals

Compare l'objet courant avec la valeur spécifiée

HashCode

Calcule la valeur du code de hashage de l'objet courant