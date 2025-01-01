DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesArrayLastIndexOf<T> 

ArrayLastIndexOf

Recherche la dernière occurrence d'une valeur dans un tableau à 1 dimension.

template<typename T>
int ArrayLastIndexOf(
   T&         array[],         // tableau dans lequel effectuer la recherche
   T          value,           // la valeur à chercher
   const int  start_index,     // l'indice de départ
   const int  count            // l'intervalle de recherche
   );

Paramètres

&array[]

[out]  Le tableau dans lequel effectuer la recherche.

value

[in]  La valeur à chercher.

start_index

[in] L'indice de départ à partir duquel la recherche commence.

count

[in]  La longueur de l'intervalle de recherche.

Valeur de Retour

Retourne l'indice du dernier élément trouvé. Si la valeur n'est pas trouvée, retourne -1.