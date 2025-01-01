CArrayList<T>

CArrayList<T> est une classe générique qui implémente l'interface IList<T>.

Description

La classe CArrayList<T> est une implémentation de la liste dynamique de données de type T. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec la liste, tel que l'accès à un élément par son indice, la recherche et la suppression d'éléments, le tri, etc.

Déclaration

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

Fichier header

#include <Generic\ArrayList.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection IList CArrayList

Méthodes de classe