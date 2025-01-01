- Capacity
CArrayList<T>
CArrayList<T> est une classe générique qui implémente l'interface IList<T>.
Description
La classe CArrayList<T> est une implémentation de la liste dynamique de données de type T. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec la liste, tel que l'accès à un élément par son indice, la recherche et la suppression d'éléments, le tri, etc.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CArrayList
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Retourne et définit la capacité actuelle d'une liste
|
Retourne le nombre d'éléments dans la liste
|
Détermine si une liste contient un élément ayant la valeur spécifiée
|
Définit la capacité d'une liste au nombre actuel d'éléments
|
Retourne l'élément de la liste situé à l'indice spécifié
|
Définit la valeur de l'élément de la liste situé à l'indice spécifié
|
Ajoute un élément dans la liste
|
Ajoute une collection ou un tableau d'éléments à la liste
|
Insère un élément dans la liste à l'indice spécifié
|
Insère une collection ou un tableau d'éléments dans la liste à l'indice spécifié
|
Copie tous les éléments d'une liste dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
|
Recherche la valeur spécifiée dans une liste triée en ordre ascendant
|
Recherche la première occurrence d'une valeur dans une liste
|
Recherche la dernière occurrence d'une valeur dans une liste
|
Supprime tous les éléments d'une collection
|
Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la liste
|
Supprime l'élément situé à l'indice spécifié dans la liste
|
Supprime un intervalle d'éléments de la liste
|
Inverse l'ordre des éléments dans la liste
|
Trie les éléments de la liste