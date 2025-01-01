DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T> 

CArrayList<T>

CArrayList<T> est une classe générique qui implémente l'interface IList<T>.

Description

La classe CArrayList<T> est une implémentation de la liste dynamique de données de type T. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec la liste, tel que l'accès à un élément par son indice, la recherche et la suppression d'éléments, le tri, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

Fichier header

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      IList

          CArrayList

Méthodes de classe

Méthode

Description

Capacity

Retourne et définit la capacité actuelle d'une liste

Count

Retourne le nombre d'éléments dans la liste

Contains

Détermine si une liste contient un élément ayant la valeur spécifiée

TrimExcess

Définit la capacité d'une liste au nombre actuel d'éléments

TryGetValue

Retourne l'élément de la liste situé à l'indice spécifié

TrySetValue

Définit la valeur de l'élément de la liste situé à l'indice spécifié

Add

Ajoute un élément dans la liste

AddRange

Ajoute une collection ou un tableau d'éléments à la liste

Insert

Insère un élément dans la liste à l'indice spécifié

InsertRange

Insère une collection ou un tableau d'éléments dans la liste à l'indice spécifié

CopyTo

Copie tous les éléments d'une liste dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

BinarySearch

Recherche la valeur spécifiée dans une liste triée en ordre ascendant

IndexOf

Recherche la première occurrence d'une valeur dans une liste

LastIndexOf

Recherche la dernière occurrence d'une valeur dans une liste

Clear

Supprime tous les éléments d'une collection

Remove

Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la liste

RemoveAt

Supprime l'élément situé à l'indice spécifié dans la liste

RemoveRange

Supprime un intervalle d'éléments de la liste

Reverse

Inverse l'ordre des éléments dans la liste

Sort

Trie les éléments de la liste